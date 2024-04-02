Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide Outfit Bukber ala Maudy Ayunda, Simple Tapi Menarik Perhatian

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |09:08 WIB
5 Ide Outfit Bukber ala Maudy Ayunda, Simple Tapi Menarik Perhatian
Outfit Bukber ala Maudy Ayunda. (Foto: Instagram)
A
A
A

MAUDY Ayunda dikenal sebagai salah satu artis ternama di Indonesia. Dirinya juga seringkali menginspirasi netizen lewat berbagai prestasi yang ia torehkan.

Tidak hanya prestasinya yang menginspirasi, tapi gaya outfitnya juga. Maudy banyak mengunggah gaya outfitnya di media sosial dengan stylenya yang simple namun tetap cantik.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum gaya outfit Maudy Ayunda yang bisa digunakan untuk bukber, berikut ulasannya dari Instagram @maudyayunda.

Pakai setelah hijau

Maudy Ayunda

Gaya santai Maudy Ayunda pakai setelan hijau bisa jadi inspirasi. Dalam outfit itu dia memakai atasan hijau dan rok dipadukan dengan loafer warna putih. Dia menambahkan hand bag warna krem. Stylish abis.

Tampil casual

Maudy Ayunda

Untuk tampilan yang casual, Anda bisa pakai turtle neck biru dipadukan dengan jeans dan sneakers. Tambahkan bucket hat agar tampilan Anda makin kece.

Dipadukan dengan rok rumbai

Maudy Ayunda

Maudy Ayunda terlihat sangat stylish di foto ini. Dia memakai blouse warna putih dipadukan dengan rok rumbai dan high heels. Meski tampilannya simple, namun rok rumbai ini memberi statement pada tampilan Anda.

Halaman:
1 2
      
