5 Ide Outfit Bukber ala Hesti Purwadinata, Vibesnya Emak-Emak Gaul

HESTI Purwadinata salah satu artis dan presenter yang namanya sedang naik daun. Sahabat Enzy Storia ini memang dikenal karena berperan dalam sebuah acara komedi di stasiun televisi swasta.

Tak hanya kehidupan pribadinya, tapi penampilannya yang stylish juga menjadi perhatian. Hesti sendiri bisa tampil dengan berbagai gaya, mulai dari feminin, edgy, hingga elegan.

Beberapa gaya outfit tertutup Hesti bisa jadi inspirasi untuk dipakai bukber. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @hestipurwadinata.

Cantik pakai gamis

Kalau Anda ingin tampil beda bisa pakai gamis dan hijab. Hijab yang Anda pakai bisa yang full motif dengan sentuhan pattern bunga. Dijamin tampilan Anda makin kece.

Lace dress

Untuk tampilan lebih anggun Anda bisa pakai lace dress dengan brokat warna maroon. Untuk tampilan ini cocok untuk Anda yang ingin bukber bersama kolega. Tambahkan high heels untuk memberi kesan mewah pada tampilan Anda.

Pakai setelan warna terang

Tampilan kece Hesti pakai setelan warna terang bisa jadi inspirasi Anda untuk bukber. Anda bisa palai atasan warna oren dengan aksen di bagian tangannya, sementara untuk bawahannya memakai rok warna maroon. Perpaduan busana warna oren dan maroon ini cocok untuk Anda yang suka jadi pusat perhatian.