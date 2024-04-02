5 Potret Cantik Ayana Moon saat Ramadan, Anggun dan Elegan

AYANA Jihye Moon atau yang dikenal sebagai Ayana Moon memang menjadi idola masyarakat Indonesia. Selebgram cantik asal Korea ini dikenal ketika memilih hijrah dan berhijab pada 2012 silam.

Dengan paras cantik bak idol Korea, dia pun memilih menutup rapat auratnya, ia pun sempat menceritakan perjuangannya kala menjadi muslimah awal-awal. Kini dia tengah menempuh di pendidikan International Islamic University Malaysia (IIUM).

Perempuan asal Korea ini pun memiliki ciri khas gaya busana, cenderung simple tapi tetap terlihat anggun sekaligus elegan. Nah berikut 5 gaya Ayana Moon yang bisa jadi rekomendasi di bulan Ramadan, seperti dilansir dari Instagram @xolovelyayana.

Anggun pakai batik

Ayana berhasil mengawinkan kebaya kutu baru warna hitam dengan rok batik serta high heels krem, membuat penampilannya terlihat anggun. Dia pun menambahkan kesan manis dengan menggunakan hijab putih yang senada dengan warna tasnya.

Baju bergaris

Ayana kali ini berfoto dengan latar sebuah masjid di Seoul, Korea. Dia memilih memadukan kemeja bergaris dengan hijab dan rok warna pastel. Dia pun memilih memakai shoulder bag warna hijau emerald.

Pakai kemeja jeans

Pada foto ini, Ayana memilih memadukan rok dengan kemeja jeans yang membuat tampilannya terlihat lebih kasual. Ayana pun memakai hijab warna pink dan menambahkan sling bag cokelat.