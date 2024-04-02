Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mengintip Koleksi Ready To Wear Deluxe dari Lina Kartika

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |20:30 WIB
Mengintip Koleksi Ready To Wear Deluxe dari Lina Kartika
Koleksi ready to wear deluxe Lina Kartika, (Foto: Dok Lina Kartika)
A
A
A

DESAINER Lina Kartika baru saja merilis koleksi karya rancangan andalannya, yakni busana occation wear handmade payet yang mewah. Outer ready to wear deluxe dengan warna hangat seperti nude, cream, dan gading ini.

Koleksi busana Muslim dan modest style ini sendiri, bisa ditemui salah satunya di toko terbarunya di Bintaro Jaya Exchange Mall, lantai UG Jakarta.

 BACA JUGA:

“Koleksi ini menjadi koleksi alternatif untuk Lebaran. Selama ini kita kan suka hanya terpaku pada warna putih saja,” ujar Lina pada awak media.

”Nah, koleksi ini menawarkan warna-warna yang lebih beragam dan tidak monoton atau membosankan,” sambungnya.

Selain koleksi-koleksi yang lebih occation, Lina Kartika juga menambah koleksi khusus untuk baju-baju daily seperti vest, outer panjang, dress ciri khas bisa dipadu-padankan dengan muda. Sehingga meski cuttingnya berupa ready to wear, busana-busana ini bisa tetap tampak elegan dan mewah.

(Foto: Dok Lina Kartika)

Lina Kartika Store juga dilengkapi dengan lokal brand lainnya yang secara khusus menyediakan koleksi lebaran dan daily. Semua koleksi Lina Kartika dan lokal brand lainnya memberikan diskon untuk all item 20 persen. Padahal, sangat jarang Lina Kartika memberikan diskon karena baju-bajunya lebih dikenal untuk kalangan menengah ke atas dan lebih premium.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
