5 Tips Tampil ala Korean Style saat Rayakan Lebaran

KEBUDAYAAN Korea bukan hanya diaplikasikan pada makanan, musik tapi juga penampilan. Penampilan ala Korea yang simpel, elegan, dan modern pun bisa menjadi inspirasi kalau ingin tampil berbeda di Hari Raya Idul Fitri.

Bagi yang ingin tampil ala Korea di Hari Raya Idul Fitri bisa memanfaatkan saran dari fashion retailer, Korean Beauty and Lifestyle serta perancang busana dan pengusaha fesyen Bertha Puspita dalam siaran pers iStyle.id.

Perhatikan bahan pakaian

Untuk keluarga besar yang sedang berlibur, cocok menggunakan pakaian berbahan katun, linen, kasmir, sutra, dan viscose. Bahan-bahan tersebut memang tidak mudah panas dan memiliki daya serap yang baik.

Coba Gunakan Tampilan Berlapis

Bertha mengatakan, temuan iStyle.id menunjukkan bahwa K-Fashion sering kali menggunakan banyak mode secara bersamaan, atau biasa disebut layering. Teknik ini melibatkan penggunaan aksesoris seperti kacamata dan tas.

Dalam hal ini, iStyle.id merekomendasikan kacamata model CARIN yang didesain dengan gaya klasik dan simpel, serta tas kecil dengan desain lembut sehingga dapat disesuaikan dengan penampilan. Selain itu, kita bisa menambahkan beberapa aksesori simpel dan minimalis.

Pakai Warna cerah

Menurut IStyle.id, warna biru denim serta warna cerah dan berani seperti pink, merah, dan oranye mendominasi tren warna K-Fashion 2024. Hanya saja, jangan terlalu berlebihan dan mencolok, warna-warna ini sebaiknya dijadikan aksesoris.

Untuk menyeimbangkan warna tersebut, Anda bisa memilih fashion item dengan warna-warna lembut, seperti off-white, beige, light brown, baby blue, dan baby pink.