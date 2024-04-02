Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Tampil ala Korean Style saat Rayakan Lebaran

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |11:01 WIB
5 Tips Tampil ala Korean Style saat Rayakan Lebaran
K-Fashion. (Foto: Instagram)
A
A
A

KEBUDAYAAN Korea bukan hanya diaplikasikan pada makanan, musik tapi juga penampilan. Penampilan ala Korea yang simpel, elegan, dan modern pun bisa menjadi inspirasi kalau ingin tampil berbeda di Hari Raya Idul Fitri.

Bagi yang ingin tampil ala Korea di Hari Raya Idul Fitri bisa memanfaatkan saran dari fashion retailer, Korean Beauty and Lifestyle serta perancang busana dan pengusaha fesyen Bertha Puspita dalam siaran pers iStyle.id.

Perhatikan bahan pakaian

Untuk keluarga besar yang sedang berlibur, cocok menggunakan pakaian berbahan katun, linen, kasmir, sutra, dan viscose. Bahan-bahan tersebut memang tidak mudah panas dan memiliki daya serap yang baik.

Coba Gunakan Tampilan Berlapis

Bertha mengatakan, temuan iStyle.id menunjukkan bahwa K-Fashion sering kali menggunakan banyak mode secara bersamaan, atau biasa disebut layering. Teknik ini melibatkan penggunaan aksesoris seperti kacamata dan tas.

Dalam hal ini, iStyle.id merekomendasikan kacamata model CARIN yang didesain dengan gaya klasik dan simpel, serta tas kecil dengan desain lembut sehingga dapat disesuaikan dengan penampilan. Selain itu, kita bisa menambahkan beberapa aksesori simpel dan minimalis.

Pakai Warna cerah

Menurut IStyle.id, warna biru denim serta warna cerah dan berani seperti pink, merah, dan oranye mendominasi tren warna K-Fashion 2024. Hanya saja, jangan terlalu berlebihan dan mencolok, warna-warna ini sebaiknya dijadikan aksesoris.

Untuk menyeimbangkan warna tersebut, Anda bisa memilih fashion item dengan warna-warna lembut, seperti off-white, beige, light brown, baby blue, dan baby pink.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/194/3128380/pakai_baju_baru_disebut_bisa_buang_sial_menurut_feng_shui_ini_5_alasannya-Dqdn_large.jpg
Feng Shui Sebut Pakai Baju Baru Dapat Buang Sial, Ini 5 Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/194/3126073/ini_tren_baju_lebaran_2025_untuk_pria_apa_saja-9DLm_large.jpg
Ini Tren Baju Lebaran 2025 untuk Pria, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/194/3126042/ifc_ungkap_tren_busana_lebaran_2025_untuk_wanita_warna_mocha_mousse_hingga_bahan_lace_mendominasi-d4XO_large.jpg
IFC Ungkap Tren Busana Lebaran 2025 untuk Wanita, Warna Mocha Mousse hingga Bahan Lace Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/194/3125466/5_inspirasi_gaya_outfit_lebaran_ala_selebritis_indonesia_yuk_cek-1PfT_large.jpg
5 Inspirasi Gaya Outfit Lebaran ala Selebritis Indonesia, Yuk Cek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/194/3121091/potret_inspirasi_baju_lebaran_ala_korea-McYs_large.jpg
5 Potret Inspirasi Baju Lebaran ala Korea, Baju Oversize hingga Kaftan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/194/3120256/11_tren_warna_baju_lebaran_yang_stylish_2025_salah_satunya_coklat_mahogany-7Git_large.jpg
11 Tren Warna Baju Lebaran yang Stylish 2025, Salah Satunya Coklat Mahogany
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement