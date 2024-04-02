Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Hadirkan Produk Kecantikan Berkualitas, Intip Kisah Sukses Buttonscarves Beauty Lewat Shopee Big Ramadan Sale

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |07:08 WIB
Hadirkan Produk Kecantikan Berkualitas, Intip Kisah Sukses Buttonscarves Beauty Lewat Shopee Big Ramadan Sale
Buttonscarves Beauty (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA-Tampil cantik setiap hari di dunia nyata maupun media sosial menjadi impian setiap wanita. Tentu ini menjadi salah satu faktor industri kecantikan Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hadirnya beragam tren makeup dan perawatan kulit yang popularitasnya diamplifikasi oleh media sosial menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan ini.

Seiring dengan kehadiran sejumlah tren yang meningkatkan kreativitas serta membuat preferensi konsumen semakin beragam, kebanggaan masyarakat Indonesia akan produk lokal juga didukung oleh perkembangan teknologi yang mempermudah proses distribusi dan akses konsumen terhadap berbagai produk kecantikan.

Melalui platform online seperti Shopee, turut menunjang pertumbuhan brand kecantikan lokal dan memperluas pangsa pasar melalui berbagai fitur dan program yang ditawarkan.

 

Melihat adanya peluang di pasar Indonesia yang menjanjikan ini lantas mendorong Linda Anggrea selaku Founder Buttonscarves untuk mendirikan brand kecantikan Buttonscarves Beauty, setelah sebelumnya sukses menginisiasi brand lifestyle Buttonscarves dan apparel Benang Jarum.

Dia mengatakan, menyadari bahwa fashion dan beauty adalah hal yang saling melengkapi, di tahun 2021 memutuskan untuk menghadirkan lini kecantikan, Buttonscarves Beauty yang terinspirasi dari keinginannya untuk memberikan nilai tambah dan melengkapi penampilan pelanggan setia Buttonscarves.

      
