HOME WOMEN LIFE

Walikota Jakarta Pusat Apresiasi Santunan dan Buka Bersama MNC Peduli dan Lotte Mart

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |21:36 WIB
MNC Peduli gelar buka puasa bersama Lotte Mart. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

MNC Peduli bersama Lotte Mart dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar acara santunan dan buka puasa bersama anak yatim, piatu, dan duafa. Acara ini digelar di Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024)

Sekitar 200 anak yatim, piatu dan duafa pun antusias mengikuti kegiatan di bulan Ramadan ini. Acara ini pun turut dihadiri Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma. Dhany mengungkap begitu mengapresiasi MNC Peduli serta Lotte Mart yang telah menggelar acara ini di bulan suci Ramadan.

“Saya memberikan apresias dan penghargaan setinggi-tingginya kepada MNC Peduli dan Lotte Mart untuk menyelenggarakan acara buka bersama dengan anak yatim dan kaum dhuafa di lingkungan kota Jakarta Pusat di mana tempat MNC Group beraktifitas sehari-hari,” kata Dhany di Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024).

MNC Peduli

Dhany mengatakan, ini bukan pertama kalinya Walikota Jakarta Pusat bekerjasama dengan MNC Peduli untuk kegiatan sosial. Sejumlah kegiatan amal yang telah dilakukan diharapkan bisa terus dikerjakan bersama MNC Peduli.

“Kalau dengan MNC Peduli memang kita sudah banyak bekerjasama, mulai dari penanganan kasus stunting yang terjadi di Jakarta Pusat, MNC Group juga ikut ambil bagian,” katanya.

Dhany juga mengaku ikut antusias melihat kehadiran 200 anak yatim, piatu dan dhuafa untuk ikut melangsung buka puasa bersama hingg acara santunan bersama MNC Peduli dan Lotte Mart. Dhany berharap, kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut, dan MNC Peduli bisa selalu memberikan bantuan dan uluran tangan mereka untuk masyarakat.

“Harapannya kita terus menjalin kerjasama, mengingat banyak persoalan di Jakarta Pusat perlu adanya peran kolaborator, stakeholder terkait untuk mebgatasi permasalahan,” tuturnya.

