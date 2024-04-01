Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Eca Aura, Selebgram Cantik yang Kepergok Jalan Bareng El Rumi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |10:01 WIB
Potret Eca Aura, Selebgram Cantik yang Kepergok Jalan Bareng El Rumi
Eca Aura. (Foto: Instagram)
SELEBGRAM Eca Aura mendadak jadi sorotan netizen. Baru-baru ini, selebgram sekaligus gamer itu diisukan tengah dekat dengan selebritis, El Rumi. Momen itu terjadi usai El dan Eca kepergok berduaan saat menonton konser Bruno Mars di Bangkok, Thailand.

Terlihat keduanya asyik jalan berdua dan El juga nampak merangkul Eca. Sosok Eca Aura sendiri kini juga tengah naik daun. Paras cantiknya membuat Eca banyak dipuji dan disukai para netizen.

Penasaran, seperti apa potret cantik Eca Aura, selebritis yang dikabarkan dekat dengan El Rumi? Yuk simak posenya dari akun Instagram, @elsaajapasal.

Feminine dengan Gaun Merah Muda

Eca Aura

Eca terkenal selalu tampil girlie dan memukau. Seperti pada potretnya satu ini. Eca tampil feminine dengan gaun merah muda bak putri negeri dongeng.

Dalam potret ini, Eca mengenakan gaun berbahan tile berwarna merah muda yang lembut. Rambutnya digerai dengan indah dipadukan dengan riasan bernuansa senada.

Cantik dengan Rambut Digerai

Eca Aura

Dara bernama asli Elsa Japasal ini juga selalu tampil cantik dengan rambut panjangnya. Eca tak segan memamerkan keindahan rambutnya yang panjang dan hitam.

Di potret ini, Eca tampil memesona saat duduk menikmati suasa laut dengan top berwarna biru. Ia juga membiarkan rambut indahnya tergerai dan tertiup angin.

Halaman: 1 2
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
