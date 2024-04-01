Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Jersey Timnas Indonesia Buatan Erspo yang Jadi Kontroversi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |20:01 WIB
Potret Jersey Timnas Indonesia Buatan Erspo yang Jadi Kontroversi
Jersey Timnas. (Foto: Instagram)
A
A
A

JERSEY Timnas Indonesia buatan Erspo memang tengah pembicaraan netizen dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini lantaran desainer Jersey tersebut, Ernanda Putra yang kerap bersitegang dengan netizen.

Puncaknya, dia menyindir Coach Justin, sapaan akrab Justinus Lhaksana, yang mengkritik jersey terbaru Timnas Indonesia. Akibatnya, tagar boikot Erspo dan kemudian Makna Group pun langsung trending di X.

Ernanda Putra sendiri adalah founder di Makna Group yang menjadi kreator di bidang desain grafis, fotografi, dan media sosial. Perusahaan ini pun dia dirikan bersama dengan Keenan Pearce.

Jersey Timnas

Kembali ke Jersey Timnas, jersey ini sebenarnya keluar dengan empat warna yang dipakai Skuad Garuda dan Garuda Pertiwi untuk berlatih.

Peluncuran jersey latihan Timnas Indonesia ini awalnya diluncurkan di instagram Erspo yakni @erspo.official lewat sebuah video singkat. Dalam video tersebut, menampilkan empat varian warna untuk jersey latihan Timnas Indonesia.

Jersey Timnas

Adapun 4 varian warna yang digunakan pada jersey latihan Timnas Indonesia yakni warna merah, hitam, pink, dan ungu. Ke 4 jersey tersebut pun memiliki ciri khas yang sama, yakni dibalut dengan warna hitam.

Untuk jersey dengan warna merah dan hitam, digunakan sebagai jersey latihan tim putra Timnas Indonesia. Sementara untuk jersey dengan warna merah muda dan ungu, digunakan sebagai jersey tim putri Timnas Indonesia.

Telusuri berita women lainnya
