Sepatu Tom Hanks di Film Forrest Gump Dijual Nyaris Rp1 Miliar

FORREST Gump merupakan salah satu film sukses yang diangkat dari sebuah novel. Film tersebut pun berhasil meraih 6 piala Academy Awards atau Oscars dari 13 nominasi.

Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Forrest Gump yang punya keterbelakangan dengan IQ 75. Tapi yang menarik adalah perjalanan hidupnya, yang membuat dia bertemu dengan tokoh-tokoh bersejarah, bahkan memengaruhi perubahan budaya pop.

Bahkan, beberapa kali dia terlibat dalam peristiwa-peristiwa bersejarah tanpa sadar perannya dalam peristiwa itu. Di luar keterbelakangnnya itu, dia memang memiliki beberapa kemampuan, seperti lari dan menguasai alat musik harmonika, serta menguasai matematika dengan cemerlang, yang memperlihatkan kondisi sindrom savant.

Salah satu momen dalam film tersebut adalah ketika dia berlari mengelilingi Amerika selama lebih dari 3 tahun. Nah, ketika berlari tersebut Tom Hank, pemeran Forrest Gump, menggunakan Nike Cortez.