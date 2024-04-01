Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Aaliyah Massaid Nyeker di Mall Ditemani Thariq Halilintar

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |22:40 WIB
Potret Aaliyah Massaid Nyeker di Mall Ditemani Thariq Halilintar
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, (Foto: Instagram/@aaliyah.massaid)
PASANGAN artis  Aaliyah Massaid  dan Thariq Halilintar yang hubungan asmaranya masih terbilang baru, memang tengah menjadi sorotan publik. Sejak keduanya dikabarkan dekat, hingga akhirnya mulai mengumbar momen kebersamaan ke publik, mereka tak pernah lepas dari perbincangan hangat netizen.

Momen kebersamaan mereka pun kerap menjadi sorotan seperti saat baru-baru ini keduanya tengah menghabiskan waktu bersama di salah satu mall mewah. Kala itu Aaliyah baru saja mengikuti sebuah acara menjual barang-barang preloved bersama beberapa artis lainnya.

Usai acara selesai, ternyata kaki Aaliyah sudah memerah karena lecet akibat sepatu loafers yang dikenakannya. Terlebih lagi, putri sulung pasangan Reza dan almarhum Adjie Massaid tersebut tidak memakai kaus kaki.

 

Gara-gara kakinya terluka, akhirnya Aaliyah pun akhirnya melepas sepatunya dan harus berjalan tanpa alas kaki di mall alias nyeker.

