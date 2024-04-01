Viral Jasa Penitipan Suami saat Istri Mudik, Netizen: Dijamin Pada Gak Mau Pulang

BERBAGAI jasa penitipan biasanya mulai menjamur menjelang mudik lebaran, mulai dari jasa penitipan barang, hewan, hingga kendaraan. Jasa penitipan tersebut dibuka memanfaatkan mpmen mudik yang biasanya akan meninggalkan barang hingga hewan peliharaannya dalam waktu yang lama.

Karena itu, menggunakan jasa penitipan dinilai tepat agar barang atau hewan peliharaan pemudik tidak hilang atau tetap terawat dengan baik selama ditinggal. Namun, baru-baru ini justru viral di sosial media X soal jasa penitipan yang sangat anti mainstream, yakni jasa penitipan suami.

Entah serius atau hanya sekedar konten, jasa penitipan yang tidak biasa tersebut ditawarkan oleh seorang perempuan cantik dan seksi melalui sebuah unggahan video.

Video tersebut diunggah ulang oleh akun X @Pai_C1. Dalam video tersebut, terdengar si perempuan berambut panjang dan berkulit putih itu menawarkan jasa penitipan suami bagi para pemudik ibu-ibu.

Perempuan cantik yang hanya menggunakan tanktop berwarna abu-abu itu menyebut bahwa dirinya menerima jasa penitipan suami.

Ia juga memastikan bahwa ia akan amanah dalam menjalankan jasanya itu. Menurutnya, jasa tersebut diperuntukan bagi pemudik ibu-ibu yang tidak turut membawa serta sang suami ke kampung halaman.

“Terima jasa penitipan suami, dijamin amanah buat kalian para ibu-ibu yang pulang mudik tidak membawa suaminya, boleh dititipkan ke saya,” ujar perempuan yang tidak diketahui namanya itu.

Perempuan tersebut juga turut melontarkan kalimat nan kocak dengan menyebut bahwa pasca-dititipkan, suami para ibu-ibu tersebut bisa dijemput kembali. Bahkan, ia siap menghadapi konsekuensi jika suami yang dititipkan tidak mau pulang.

"Dijamin amanah, dirawat seperti suami sendiri, disayang seperti suami sendiri, kalau sudah pulang, monggo boleh dijemput lagi. Tapi kalau suaminya nggak mau pulang bisa diomongin ya,” lanjutnya.