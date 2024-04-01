5 Potret Petenis Cantik Anastasia Pavlyuchenkova, Punya Wajah Manis Menggemaskan

ANASTASIA Pavlyuchenkova merupakan petenis cantik asal Rusia. Dia telah memenangkan 12 gelar tunggal WTA yang diraih di turnamen tingkat Premier, Open GDF Suez dan Kremlin Cup pada 2014.

Sejak memulai debutnya di peringkat 50 besar pada November 2008, Anastasia Pavlyuchenkova tidak pernah keluar dari peringkat 50 besar, selama lebih dari 10 tahun berturut–turut. Dia adalah 4 kali perempat finalis Grand Slam, setelah mencapai tahap tersebut di Prancis Terbuka 2011, AS Terbuka 2011, Kejuaraan Wimbledon 2016, dan Australia Terbuka 2017.

Sebagai bakatnya di lapangan, Anastasia Pavlychenkova juga aktif di akun sosial media salah satunya Instagram. Dia pun kerap mengunggah potret penampilan dirinya di akun pribadinya @nastia_pav.

Tampil Vintage dengan Gaya Retro

Di potret pertamanya Anastasia Pavlyuchenkova saat berada di Melbourne, Australia tampak ia terlihat tampil vintage dengan mengenakan v neck hitam yang dipadukan dengan rok rempel mini berwarna cream, ditambah mengenakan sepatu docmart dan tas kulit berwarna hitam yang membuat terkesan seperti gaya retro.

Tampil dengan Gaya Monokrom





Anastasia Pavlyuchenkova tampil monokrom dengan mengenakan inner putih yang dipadukan dengan kemeja hitam serta celana denim yang terkesan sangat ekpresif dengan rambutnya yang digerai tersebut.

Pinky Seperti Barbie

Potret Anastasia Pavlyuchenkova saat berada di Cote d’Azur France ini tampak sedang berpose di dekat sebuah kolam berenang dengan mengenakan kemeja semi dress berwarna pink yang dipadukan dengan heels berwarna kuning yang terkesan seperti barbie sungguhan, ditambah dengan kacamata retro sebagai aksesoris pemanisnya.