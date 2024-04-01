Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Tips Dokter untuk Merawat Kulit Tetap Sehat, Siap Glowing Saat Lebaran

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |21:30 WIB
Tips merawat kulit wajah, (Foto: MPI/ Syifa)
A
A
A

LEBARAN yang tinggal beberapa hari lagi, siap disambut oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada momen spesial, tentunya banyak orang mempersiapkan diri ingin punya penampilan terbaik, tak hanya baju baru, tapi kulit wajah yang sehat dan glowing.

Pakar kecantikan dan kesehatan kulit dari MS Glow Aesthetic Clinic Depok, dr. Prima Bachrul Alam mengatakan mengatakan selama berpuasa, umumnya permasalahan kulit yang banyak dialami oleh masyarakat memang adalah kulit kering dan kusam, karena tubuh banyak kekurangan cairan.

“Kalau kekurangan cairan dan kurang terhidrasi, kulit akan terasa kering dan melemahkan skin barrier pada kulit sehingga kulit menjadi sensitif dan mudah memerah,” jelas dr Prima dalam acara temu media baru-baru ini di Jakarta.

“Dengan perawatan yang tepat, masyarakat akan mendapatkan kulit sehat dan glowing saat Hari Raya,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, dr Prima pun memaparkan sebetulnya apa saja langkah perawatan wajah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kulit wajah sehat dan glowing saat Lebaran. Berikut ulasannya.

 BACA JUGA:

1. Penuhi kebutuhan cairan selama berpuasa: Ingin kulit glowing dan sehat, tentunya pastikan kulit terhidrasi dengan baik. Untuk itu, disarankan bisa memenuhi kebutuhan cairan dengan setidaknya minum air mineral 8 gelas per hari.

 BACA JUGA:

“Saat puasa pasti bingung membagi waktu untuk mencukupi airnya kan. Jadi bisa menggunakan metode 2-4-2 yaitu 2 gelas saat sahur, 4 gelas setelah berbuka dan 2 gelas sebelum tidur,” kata dr. Prima

2. Rutin pakai skincare: Lakukan perawatan wajah dasar yakni cuci muka dua kali sehari dengan sabun wajah yang bisa diikuti dengan toner, serum, setelah itu gunakan pelembap.

