HOME WOMEN HEALTH

Tips Memilih Parsel Lebaran yang Aman ala BPOM

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |18:00 WIB
Tips Memilih Parsel Lebaran yang Aman ala BPOM
Tips memilih parsel lebaran yang aman ala BPOM. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SALAH satu tradisi saat Lebaran adalah dengan mengirim hamper atau parsel kepada keluarga, orang terdekat, dan juga kolega. Parsel yang diberikan pun beragam, mulai dari sembako, kue kering, hingga barang kebutuhan sehari-hari.

Khusus untuk Anda yang ingin mengirim parsel berupa makanan siap saji atau makanan instan, harus lebih hati-hati karena barang konsumsi ini memiliki standar kualitas kelayakan makan dan tanggal kedaluwarsa.

Pelaksana Tugas Kepala BPOM RI, Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, Apt., M. Pharm., MARS mengaku memang agak sulit mencari parsel yang aman karena dalam kemasan. Namun dia memiliki tips untuk memilih parsel yang baik.

Hampers

"Dilihat izin edarnya dulu, makanan yang ada di dalam parsel harus ada izin edar dan batas kedaluwarsa, kami mengimbau kepada penyedia parsel untuk memperhatikan hal itu," ujar Rizka Konferensi Pers Hasil Temuan Pengawasan Rutin Khusus Pangan Selama Ramadan dan Idul Fitri, di Kantor BPOM, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Rizka mengimbau kepada masyarakat ketika mendapat parsel yang sudah kedaluwarsa dan kemasannya rusak segera laporkan ke BPOM.

"Nanti kami lacak sesuai sumber paselnya, pertama izin edar dan batas kedaluwarsa yang ada di dalam kemasan, dan yang pasti kemasan tidak rusak. Kalau rusak dan terbuka nah ini merupakan sudah pangan rusak," tuturnya.

Pihak BPOM sendiri melakukan pemeriksaan secara ketat mengenai produk parsel yang berisi kue kering. Rizka mengatakan kue kering biasanya diproduksi skala kecil atau rumah tangga, ketentuannya pangan yang disimpan dalam waktu lebih tujuh hari harus memiliki izin edar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
