Kasus DBD Makin Meningkat, Ini 5 Asupan untuk Pasien Demam Berdarah

KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, DBD mencapai 35.556 kasus sampai minggu ke-11 2024.

Terkait hal itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum lama ini mengungkap penyebab kasus DBD yang meningkat di Tanah Air. Salah satu penyebabnya adalah curah hujan dan bencana banjir yang menyebabkan nyamuk mudah berkembang biak.

Para pasien DBD pun perlu ditangani dengan tepat agar tidak mengalami komplikasi lainnya. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah asupan dari makanan bergizi.

Melansir Tua Saudé, Senin (1/4/2024), pengobatan demam berdarah harus melibatkan konsumsi makanan seperti daging merah tanpa lemak, daging putih dan sayuran berdaun hijau.

Makanan ini cenderung memiliki kandungan protein dan zat besi yang tinggi sehingga membantu mencegah anemia dan memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang keduanya merupakan faktor cepatnya pemulihan.

Untuk itu, ada beberapa jenis asupan yang patut dikonsumsi para pasien DBD untuk mempercepat pemulihan. Seperti apa saja jenisnya? Yuk simak dilansir berbagai sumber, Senin (1/4/2024).

1. Air Kelapa

Pertama ada air kelapa. Pasien DBD dianjurkan meminum air kelapa untuk mempercepat proses pemulihan mereka. Air kelapa kaya akan garam dan mineral. Dengan mengonsumsi air kelapa, Anda tidak akan mengalami dehidrasi karena menjaga keseimbangan elektrolit tubuh tetap stabil. Ini juga mengurangi kelemahan dan membuat tubuh Anda tetap terstimulasi.

2. Buah Delima

Pasien DBD dianjurkan untuk mengonsumsi buah-buahan yang kaya akan kandungan air dan vitamin. Salah satunya yang direkomendasikan ialah buah delima. Buah ini kaya akan vitamin, mineral, dan nutrisi lain yang membantu mengurangi kelelahan dan kelelahan. Delima membantu penderita demam berdarah dalam menjaga jumlah trombosit darah yang diperlukan dan pulih dari demam berdarah lebih cepat.

3. Yoghurt

Kemudian yoghurt. Makanan satu ini merupakan sumber protein yang baik dan bisa merangsang sistem imunitas tubuh. Selain baik untuk pencernaan, yoghurt pun dianjurkan dikonsumsi oleh pasien DBD. Bakteri baik pada yoghurt membantu dalam memerangi penyakit bakteri jahat hingga virus.