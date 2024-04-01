5 Tips Menjaga Kesehatan Selama di Jalur Mudik

MOMEN mudik menjadi tradisi umat Muslim Tanah Air jelang hari raya Idul Fitri. Tentunya segala hal pun perlu dipersiapkan sebelum berangkat mudik lebaran.

Tak cuma perlengkapan, fisik yang prima juga perlu dipersiapkan sebelum mudik lebaran. Pastikan tubuh Anda dalam kondisi sehat agar perjalanan mudik bisa aman dan nyaman.

Jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan selama mudik lebaran. Cara ini membantu Anda tetap prima sehingga fit saat berada di jalur mudik.

Penasaran, seperti apa tips menjaga kesehatan selama perjalanan mudik lebaran? Yuk simak informasinya dilansir Advance Did Medical, Senin (1/4/2024).

1. Konsumsi Makanan Sehat

Pertama ialah mengonsumsi makanan sehat khususnya selama perjalanan mudik lebaran. Makanan sehat seperti sayur, buah, hingga protein ini kaya akan vitamin dan memenuhi nutrisi dalam tubuh.

Mengonsumsi makanan sehat ini akan memengaruhi imunitas dan kebugaran tubuh. Ini tentu penting saat perjalanan mudik lebaran sehingga asupan perlu dijaga.

2. Tetap Terhidrasi

Menjaga tubuh tetap terhidrasi juga penting untuk menjaga kesehatan selama mudik lebaran. Bila Anda masih menjalankan ibadah puasa, pastikan aaupan cairan tetap terpenuhi saat sahur dan berbuka.

Perjalanan mudik yang panjang membuat Anda mudah dehidrasi. Untuk itu, sediakan selalu botol air minum yang bisa Anda konsumsi saat di perjalanan.

3. Batasi Makanan Manis

Anda mungkin tergoda untuk makan berlebihan saat bepergian termasuk mengonsumsi makanan manis. Namun, makanan yang manjs dapat menyebabkan penambahan berat badan yang tidak diinginkan dan gangguan tidur.

Batasi mengonsumsi makanan manis tersebut agar tubuh Anda bisa tetap sehat dan tidak mudah ngantuk selama di perjalanan.

4. Hindari Makanan Pedas

Masih soal asupan, menghindari makanan pedas saat mudik juga perlu Anda lakukan. Makanan pedas rentan membuat Anda sakit perut hingga buang-buang air. Hal itu tentu akan membuat perjalanan mudik Anda menjadi tak nyaman. Untuk itu, ada baiknya menghindari makanan pedas agar perjalanan mudik Anda tidak terganggu.