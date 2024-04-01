Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Ungkap 2 Indikator Pendongkrak Ekonomi saat Lebaran 2024, Apa Saja?

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |19:24 WIB
Kemenparekraf Ungkap 2 Indikator Pendongkrak Ekonomi saat Lebaran 2024, Apa Saja?
Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dessy Ruhati (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memaparkan dua indikator utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga lima persen pada momen libur lebaran tepatnya pada kuartal I dan II tahun 2024.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dessy Ruhati, dalam The Extended Weekly Brief with Sandi Uno yang berlangsung secara hybrid di Manhattan Hotel, Jakarta, Senin (1/4/2024) mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut didasarkan pada Desk Study Kajian Lebaran 2024 yang sedang dilakukan Kemenparekraf/Baparekraf.

“Ini ditandai dengan dua indikator utama yakni peningkatan konsumsi dan peningkatan pergerakan masyarakat,” kata Dessy.

Indikator peningkatan konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan uang tunai yang meningkat hingga 4,65 persen dibandingkan realisasi 2023.

Pemerintah juga menggelontorkan bantuan sosial (bansos) hingga Juni 2024 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan pada Januari - Maret 2024.

Selain itu pemerintah juga menelurkan kebijakan lainnya, yakni pemberian THR sebesar 100 persen bagi ASN.

Indikator peningkatan pergerakan masyarakat di tahun ini dipengaruhi adanya libur cuti bersama yang lebih panjang dari tahun 2023 dan kebijakan izin pengambilan cuti tahunan bagi ASN untuk libur lebaran 2024.

Halaman:
1 2
      
