4 Manfaat Kelapa Muda untuk Mereka yang Berpuasa

BULAN puasa memang membuat tubuh lebih mudah dehidrasi, karena kurangnya konsumsi cairan yang cukup dan kesegaran alami. Nah, air kelapa bisa menjadi pilihan tepat untuk membuat takjil lezat yang juga memiliki banyak manfaat.

Kelapa muda seringkali menjadi salah satu kuliner yang paling banyak dicari saat bulan Ramadan. Kesegaran alami buah kelapa muda membuat buah dengan air dan daging buahnya yang nikmat ini menjadi favorit untuk berbuka puasa.

Tapi tahukah Anda kalau buah kelapa tidak hanya enak dan menghilangkan dahaga, kelapa muda juga baik untuk tubuh. Berikut manfaat buah kelapa muda yang dilansir dari berbagai sumber.

Pencegahan Dehidrasi

Banyak orang yang percaya bahwa manfaat kelapa muda yang utama adalah kemampuannya dalam mencegah dehidrasi. Buah kelapa mengandung elektrolit yang dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang saat berpuasa.

Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Daging kelapa diketahui mengandung senyawa mangan dan antioksidan yang dapat mengurangi peradangan dan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh.