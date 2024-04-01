5 Makanan yang Ampuh Bikin Wajah Glowing, Bisa Hilangkan Noda Hitam Juga Loh

NODA hitam di wajah sangatlah mengganggu penampilan. Keberadaannya suka bikin enggak percaya diri tampil di hadapan banyak orang. Tentu saja noda hitam ini perlu dilawan.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan. Cara yang paking mudah yakni lewat makanan. Ada bebera makanan yang dapat dikonsumsi untuk menghilangkan noda hitam di wajah. Namun, ada pula beberapa makanan yang bisa dijadikan sebagai masker wajah.

Menghilangkan noda hitam dengan makanan merupakan salah satu cara yang alami. Tentu tidak bisa mendapat hasil instan. Namun, jika digunakan secara rutin mampu membuat kulit sehat dan noda hitam menghilang.

Cobalah 5 makanan yang bisa menghilangkan noda hitam di wajah secara alami sehingga bisa tampil glowing saat lebaran.

Lemon dan madu

Minum segelas air lemon dengan satu sendok teh madu secara alami mengeluarkan racun dari tubuh dan kehadiran antioksidan dan vitamin C membantu meningkatkan sintesis kolagen kulit secara alami.

Konsumsi minuman ini secara rutin membantu kulit Anda cerah alami dan membantu dalam menghilangkan bintik-bintik gelap. Kehadiran antioksidan yang kaya dalam madu dan asam sitrat dalam lemon bertindak sebagai zat pemutih dan membantu menghilangkan bintik-bintik gelap dan pigmentasi.

Jus lidah buaya

Jus lidah buaya serta gel yang diekstraksi secara alami kaya akan vitamin A, B, C dan E, yang bagus untuk kulit dan kesehatan. Terlebih lagi lidah buaya mengandung sebanyak 90% asam amino alami yang ditemukan dalam tubuh. Selain itu, ekstrak lidah buaya kaya akan sifat bergizi kulit, yang membuatnya bagus untuk dikonsumsi serta aplikasikan ke kulit.

Dengan mengaplikasikan lidah buaya setiap hari, dapat membantu memudarnya bintik-bintik gelap dan membantu mengurangi pigmentasi. Anda bisa mengaplikasikannya sebagai krim wajah atau sebagai masker tidur untuk mengurangi dan menghilangkan bintik hitam.

Akar licorice

Minum secangkir teh akar licorice atau mengaplikasikan masker licorice dapat membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bintik-bintik gelap. Licorice memiliki senyawa kuat dan aktif yang disebut glabridin, yang memiliki sifat mencerahkan kulit yang hebat. Hal ini semakin mencegah produksi enzim tirosinase, yang membuat kulit terlihat gelap dan menyebabkan penyamakan kulit.