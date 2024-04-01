Bukan Ketupat Sayur Biasa, Ini Menu Khas Lebaran di Rumah Enzy Storia

HARI Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini jadi yang berbeda dari pada tahun-tahun sebelumnya bagi Enzy Storia, tak heran presenter dan penyanyi cantik ini begitu antusias menyambut Idul Fitri tahun ini.

Pasalnya Lebaran tahun ini akan jadi Idul Fitri perdana sebagai seorang istri, setelah menikah dengan Maulana Kasetra alias Molen, pada Mei 2023. Enzy mengungkap, sepeti banyak orang pada umumnya, ia akan melewati lebaran nanti dengan berkumpul bersama keluarga besar.

"Paling ke rumah ku dulu, baru ke rumah orang tuaku,” ujar Enzy kala ditemui awak media di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, belum lama ini.

“Paling kalau beli baju buat aku sendiri, adik sama Mama, tapi sekarang ada persiapan buat satu personil nih cowok untuk kembaran baju di Hari Raya," paparnya lagi.

Enzy mengaku, ia punya tradisi khusus bersama keluarga dalam merayakan hari Lebaran yakni dengan rutin memasak aneka sajian makanan khas Aceh.