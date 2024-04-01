5 Tips Cara Masak Ketupat agar Tak Mudah Basi

CARA memasak ketupat yang cepat dan tidak mudah basi, penting untuk diketahui dan dicari-cari oleh banyak orang di saat menjelang Lebaran seperti sekarang.

Ya, perayaan Hari Raya Idul Fitri memang sangat identik dengan ketupat yang biasanya disantap menjadi hidangan ketupat sayur. Biasanya, umat Muslim di Indonesia akan menyantap ketupat dengan berbagai macam lauk setelah sholat Ied.

Meski demkian, mungkin sebagian orang masih belum mengetahui cara tepat membuat ketupat yang cepat namun juga tak mudah basi. Nah, mengutip kanal YouTube Mbok Midut, Senin (1/4/2024) berikut ini 5 cara masak ketupat cepat dan tidak mudah basi.

1. Basuh kulit ketupat: Siapkan kulit ketupat dari janur, lalu basuh kulit ketupat dengan air agar bersih dan segar. Kemudian siapkan beras, cuci hingga bersih dan beri sedikit garam, lalu aduk rata.

2. Isi kulit ketupat: Isi tiga per empat kulit ketupat dengan beras. Lakukan pada semua kulit ketupat hingga habis.