5 Ide Outfit Bukber dari Iqbaal Ramadhan, Pakai Two Piece Tak Ketinggalan Zaman

IQBAAL Ramadhan salah satu aktor yang memiliki paras tampan. Tak heran bila dia menjadi idola para cewek. Pria kelahiran 1998 ini juga memiliki fashion yang kece dalam keseharian.

Salah satunya adalah gaya outfit two piece ala Iqbaal Ramadhan. Outfit ini bisa jadi inspirasi untuk bukber. Dijamin gaya Anda makin kece dan keren.

Berikut potret Iqbaal Ramadhan dalam balutan outfit two piece. Berikut ulasannya dari Instagram @iqbaal.e.

Tampil keren dengan kemeja flanel

Gaya keren Iqbaal pakai flanel ini bisa jadi inspirasi untuk bukber. Anda bisa pakai kaus hitam dipadukan dengan flanel warna mustard dan celana abu-abu. Kalau Anda ingin tampil lebih nyentrik bisa pakai sneakers warna pink.

Kemeja hitam

Tampilan cowok pakai kemeja hitam ketampanannya selalu nambah. Kalau Anda gak ingin gaya outfit pakai kemeja yang itu-itu saja, Anda bisa pakai inner putih dipadukan dengan kemeja hitam yang dijadikan outer dan jeans. Tambahkan sneakers warna putih agar tampilan tetap keren.

Inner putih

Gaya keren Iqbaal Ramadhan memakai inner putih dipadukan dengan kemeja biru dongker. Style ini cocok untuk Anda yang suka dengan gaya simple tapi tetap keren. Padukan tampilan ini dengan jeans biru dongker.