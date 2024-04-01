Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Inspirasi Outfit Bukber ala Anissa Aziza, Simple Tapi Tetap Cantik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |09:08 WIB
5 Inspirasi Outfit Bukber ala Anissa Aziza, Simple Tapi Tetap Cantik
Anissa Aziza. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANISSA Aziza merupakan salah satu selebgram yang memiliki penampilan modis. Melalui media sosialnya, dia kerap memamerkan gaya outfit dengan berbagai tema, mulai dari casual hingga glamor.

Beberapa gaya fashion Anissa Aziza ini bisa jadi inspirasi untuk dipakai bukber bareng keluarga, kerabat, sahabat, atau bahkan pasangan. Meski tampilan simple, namun tetap stylish.

Istri Raditya Dika ini memang memiliki penampilan yang cenderung simple. Nah, berikut tampilan Anissa Aziza untuk bukber, seperti dilansir dari Instagram @anissaaziza.

Tampil edgy

Anissa Aziza

Gaya edgy saat bukber nggak ada salahnya lho. Anda bisa pakai inner dan cargo pants warna beige dipadukan dengan outer blazer warna biru dongker. Untuk tasnya Anda bisa gunakan shoulder bag warna dongker dan sneakers putih.

Pakai tanktop

Anissa Aziza

Gaya simple Anissa Aziza ini bisa jadi inspirasi untuk bukber bareng sahabat. Anda bisa pakai tanktop warna putih dipadukan dengan blue jeans, sneakers, dan hand bag warna putih. Jangan lupa tambahkan belt sebagai aksen pada outfit Anda.

Kece dengan outfit all black

Anissa Aziza

Kalau Anda ingin bergaya ala cewek mamba, bisa pakai midi dress dipadukan dengan shoulder bag dan sandal. Jangan lupa tambahkan kacamata agar tampilan Anda makin keren saat bertemu dengan teman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
