Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Viral Hijab Bentuk Mulut Buaya untuk Lebaran, Netizen: Aman dari Pertanyaan Kapan Nikah

Dita Pramesti , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |18:30 WIB
Viral Hijab Bentuk Mulut Buaya untuk Lebaran, Netizen: Aman dari Pertanyaan Kapan Nikah
Viral hijab bentuk mulut buaya, (Foto: TikTok @ponni466)
A
A
A

JELANG Lebaran, masyarakat saat ini sedang sibuk mempersiapkan segala kebutuhan merayakan Idul Fitri, termasuk outfit atau busana alias baju Lebaran.

Nah, bicara terkait baju Lebaran, baru-baru ini, tengah viral di linimasa TikTok alternatif pilihan ide  gaya hijab anti mainstream untuk Lebaran nanti.

Bagaimana tak menarik perhatian, pasalnya bukan hijab biasa, tapi hijab warna hijau yang terpasang di manekin tersebut berbentuk mulut buaya. Hijab mulut-kepala buaya itu bahkan diklaim sebagai hijab anti badai.

“Buat yang lagi nyari jilbab buat lebaran nanti, nih jilbab anti badai,” tulis akun @ponni466 sebagai keterangan di video berdurasi 18 detik tersebut.

Dari video yang sudah mendapat lebih dari 4,1 juta kali penayangan dan lebih dari 85 ribu like dari para netizen tersebut, memperlihatkan pada bagian kepala hijab tersebut memiliki desain yang menggambarkan wajah buaya dengan detail yang tampak sangat realistis, lengkap dengan gambar deretan gigi taring buaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/194/3018552/tren-fashion-hijab-2024-warna-netral-dengan-cuttingan-loose-fit-bakal-populer-eIF9ncB3TS.jpg
Tren Fashion Hijab 2024, Warna Netral dengan Cuttingan Loose Fit Bakal Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/194/2999070/ikuti-tren-buttonscarves-hadirkan-13-warna-hijab-dari-berani-hingga-soft-AYk56wCzWw.jpg
Ikuti Tren, Buttonscarves Hadirkan 13 Warna Hijab dari Berani hingga Soft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/194/2992522/5-tips-styling-gaya-hijab-agar-terlihat-modis-dan-nyaman-di-hari-lebaran-QtMhnxNXx3.jpg
5 Tips Styling Gaya Hijab agar Terlihat Modis dan Nyaman di Hari Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/194/2969558/tips-memilih-hijab-yang-nyaman-coba-sesuaikan-bentuk-wajah-6gQbKR5ytB.jpg
Tips Memilih Hijab yang Nyaman, Coba Sesuaikan Bentuk Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/194/2967173/5-gaya-hijab-casual-kekinian-bahan-knit-masih-jadi-favorit-5yWDMZUawU.jpg
5 Gaya Hijab Casual Kekinian, Bahan Knit Masih Jadi Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/194/2902975/5-gaya-hijab-yang-tren-di-2023-pilihan-simpel-untuk-beraktivitas-F7YF7IOe40.jpg
5 Gaya Hijab yang Tren di 2023, Pilihan Simpel untuk Beraktivitas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement