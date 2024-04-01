Viral Hijab Bentuk Mulut Buaya untuk Lebaran, Netizen: Aman dari Pertanyaan Kapan Nikah

JELANG Lebaran, masyarakat saat ini sedang sibuk mempersiapkan segala kebutuhan merayakan Idul Fitri, termasuk outfit atau busana alias baju Lebaran.

Nah, bicara terkait baju Lebaran, baru-baru ini, tengah viral di linimasa TikTok alternatif pilihan ide gaya hijab anti mainstream untuk Lebaran nanti.

Bagaimana tak menarik perhatian, pasalnya bukan hijab biasa, tapi hijab warna hijau yang terpasang di manekin tersebut berbentuk mulut buaya. Hijab mulut-kepala buaya itu bahkan diklaim sebagai hijab anti badai.

“Buat yang lagi nyari jilbab buat lebaran nanti, nih jilbab anti badai,” tulis akun @ponni466 sebagai keterangan di video berdurasi 18 detik tersebut.

Dari video yang sudah mendapat lebih dari 4,1 juta kali penayangan dan lebih dari 85 ribu like dari para netizen tersebut, memperlihatkan pada bagian kepala hijab tersebut memiliki desain yang menggambarkan wajah buaya dengan detail yang tampak sangat realistis, lengkap dengan gambar deretan gigi taring buaya.