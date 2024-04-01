5 Ide Outfit Bukber ala Dikta, Vintage Tapi Keren

PRADIKTA Wicaksono atau yang akrab disapa Dikta adalah salah satu musisi yang kerap menjadi idola kaum hawa. Selain berparas cantik, dia juga memiliki wajah yang tampan.

Dalam postingannya di Instagram, Dikta selalu menunjukkan gaya outfitnya yang stylish. Tak jarang penampilannya sering menjadi inspirasi para pria.

Salah satu yang menarik, Dikta kerap tampil dengan gaya yang vintage. Style ini juga bisa jadi inspirasi untuk pergi bukber. Berikut ulasannya dari Instagram @dikta.

Pakai overall

Bagi Anda yang ingin tampil casual, bisa coba pakai overall denik. Padukan denim Anda dengan kemeja putih dengan model lengan digulung. Tambahkan dengan syal putih agar stylie Anda kayak Dikta banget!

Tampil minimalis

Gaya kece Dikta saat memakai kemeja polos dipadukan dengan celana bahan dan loafer. Gaya minimalis Dikat ini bisa jadi inspirasi Anda untuk dipakai saat bukber.

Kemeja oversized

Saat bukber, Anda bisa bergaya vintage memakai kemeja abu-abu muda dan celana bahan warna krem oversized. Meski gayanya terlihat simple namun tetap keren.