Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide Outfit Bukber ala Dikta, Vintage Tapi Keren

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |08:07 WIB
5 Ide Outfit Bukber ala Dikta, Vintage Tapi Keren
Outfit Bukber ala Dikta. (Foto: Instagram)
A
A
A

PRADIKTA Wicaksono atau yang akrab disapa Dikta adalah salah satu musisi yang kerap menjadi idola kaum hawa. Selain berparas cantik, dia juga memiliki wajah yang tampan.

Dalam postingannya di Instagram, Dikta selalu menunjukkan gaya outfitnya yang stylish. Tak jarang penampilannya sering menjadi inspirasi para pria.

Salah satu yang menarik, Dikta kerap tampil dengan gaya yang vintage. Style ini juga bisa jadi inspirasi untuk pergi bukber. Berikut ulasannya dari Instagram @dikta.

Pakai overall

Dikta

Bagi Anda yang ingin tampil casual, bisa coba pakai overall denik. Padukan denim Anda dengan kemeja putih dengan model lengan digulung. Tambahkan dengan syal putih agar stylie Anda kayak Dikta banget!

Tampil minimalis

Dikta

Gaya kece Dikta saat memakai kemeja polos dipadukan dengan celana bahan dan loafer. Gaya minimalis Dikat ini bisa jadi inspirasi Anda untuk dipakai saat bukber.

Kemeja oversized

Dikta

Saat bukber, Anda bisa bergaya vintage memakai kemeja abu-abu muda dan celana bahan warna krem oversized. Meski gayanya terlihat simple namun tetap keren.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement