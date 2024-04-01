4 Warna Nuansa Alam Ini Bakalan Jadi Tren Interior Terbaru!

JAKARTA-Datangnya bulan Ramadan menjadi momen penting untuk memberikan kembali ketenangan di dalam diri, layaknya alam yang selalu hadir di antara kita. Alangkah indahnya jika nuansa alam dapat dibawa ke dalam rumah, terutama menjelang ibadah puasa. Betul kan?

Keindahan alam dan warnanya yang bermacam-macam ini pun juga memiliki efek psikologis bagi mata, lho! Penulis dan konsultan Faber Birren mengatakan bahwa beberapa warna di alamiah dapat memicu emosi, seperti warna dingin seperti biru dan hijau dapat membuat perasaan tenang atau warna merah dan oranye dikaitkan dengan energi dan rasa semangat.

BACA JUGA: 5 Tips Cara Masak Ketupat agar Tak Mudah Basi

Tidak heran, warna alam atau earth-tone banyak yang disukai, terutama untuk interior rumah! Maka dari itu, Nippon Paint meluncurkan Tren Warna Ramadan dengan 4 tema warna yang bernuansa alam, yaitu Find Calm, Find Freedom, Find Balance, dan Find Renewal!

Yuk intip bagaimana warna-warna ini dapat melengkapi interior rumah, terutama di bulan Ramadan!

Damainya warna Biru Bahari atau Turquoise Reflection dari Find Renewal. Shade warna biru ini memancing kepala untuk berpikir secara jernih dan menenangkan pikiran. Maka itu, warna ini cocok untuk ruangan di mana kita dapat melepas penat dan bersantai, seperti di ruang tamu. Bayangkan duduk sesaat setelah pulang dari kantor, adem sekali kan?