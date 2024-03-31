Yayasan Manbaul Khairat Bersyukur Terima Santunan dari IWAPI, Bermanfaat bagi Anak Yatim dan Duafa

YAYASAN Manbaul Khairat menjadi salah satu yayasan yang menerima santunan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) pada program berbagi kasih 2024. Dani Daifulah Al Taf sebagai perwakilan dari yayasan mengaku sangat bersyukur dengan adanya santunan tersebut.

"Kita bersyukur kita menjadi salah satu yayasan yang dipilih IWAPI untuk menerima sedekah ini sangat bermanfaat bagi kami semua," kata Dani Daifulah Al Taf, saat ditemui di Masjid Baiturrahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/2024).

BACA JUGA: Sandiaga Uno Puji Kegiatan Berbagi Kasih IWAPI Bersama 1500 Anak Yatim dan Duafa

Santunan yang diberikan sangat bermanfaat bagi para anak-anak yatim piatu dan duafa. Dengan begitu, Dani berharap IWAPI yang diketuai oleh Nita Yudi ini dapat menjadi wadah untuk kegiatan amal.