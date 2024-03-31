Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beri Santunan untuk 1500 Anak Yatim dan Duafa, Ketum IWAPI: Gak Usah War Takjil, Kita War Sedekah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |16:00 WIB
Beri Santunan untuk 1500 Anak Yatim dan Duafa, Ketum IWAPI: Gak Usah War Takjil, Kita War Sedekah
Sandiaga Uno puji kegiatan berbagi kasih IWAPI. (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

IKATAN Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) melanjutkan kembali program tahunannya yakni berbagi kasih kepada orang yatim piatu dan duafa. Tahun ini, IWAPI berkolaborasi dengan Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah mengadakan berbagi kasih di Masjid Baiturrahman Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

IWAPI memberikan santunan berupa sembako untuk ibu-ibu kaum duafa dan perlengkapan sekolah dan dana untuk anak yatim piatu, sebanyak 1500.

"Kami kali ini 1500 ya menyantuni nya tetapi di Baiturrahman ini. Kami hanya menghadirkan 100 yatim piatu dan 100 kaum duafa karena kalau dihadirkan 1500 gak muat nanti masjid nya," kata Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi saat ditemui di Masjid Baiturrahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/2024).

IWAPI

Adapun kegiatan berbagi kasih ini sudah 19 tahun dilakukan oleh IWAPI sebagai upaya kepeduliannya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Apalagi bersedekah di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat.

"Jadi mari kita sama-sama meningkatkan pahala kita, 19 tahun menjalani program ini, alhamdulillah setiap tahun nya mengadakan berbagi kasih," tutur Nita Yudi.

Nita Yudi juga mengingatkan daripada war takjil seperti fenomena viral di bulan Ramadan tahun ini, lebih baik war atau berlomba-lomba dalam beribadah dan bersedekah.

"Kita gak usah war takjil, kita war sedekah, war infaq dan war ibadah aja," ucap Nita Yudi.

