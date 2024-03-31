Sandiaga Uno Puji Kegiatan Berbagi Kasih IWAPI Bersama 1500 Anak Yatim dan Duafa

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menghadiri kegiatan berbagi kasih yang diselenggarakan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Masjid Baiturrahman Pondok Pinang, pada Minggu (31/3/2024).

Dalam sambutannya, Sandiaga Uno memuji kondisi Masjid Baiturrahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan yang sangat nyaman dan bersih. Bahkan Sandiaga Uno menyebut masjid tersebut bisa menjadi wisata religi di bulan Ramadan. Apalagi saat ini sudah memasuki 10 hari terkahir Ramadan.

"Masjid nya nyaman banget, adem banget ini bisa jadi wisata religi karena itikaf, tadarusan bisa di sini dan salah satu yang mungkin bisa jadi penyemangat kita di 10 malam terkahir," ujar Sandiaga Uno.

Selain memuji masjid, Sandiaga Uno juga memuji kegiatan berbagi kasih yang sudah dilakukan sejak 2005. Bahkan di tahun ini IWAPI memberikan santunan kepada 1500 yatim piatu dan duafa.

"Hari ini saya sangat mengapresiasi santunan kepada 1500 kaum duafa dan anak-anak yatim dan di hari ke 20 di bulan suci Ramadhan ini merupakan upaya peningkatan ketaqwaan kita," kata Sandiaga Uno.

BACA JUGA: Kemenlu Apresiasi Inisiatif ParagonCorp Distribusikan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina

Sandiaga Uno menambahkan, bahwa adanya IWAPI menjadi simbol penguatan untuk sektor ekonomi.

"Sekaligus juga kolaborasi untuk penguatan ekonomi, karena IWAPI ini adalah merupakan pilar dari kekuatan ekonomi UMKM apalagi kalau mau lebaran gini banyak yang pesen kue, pesen hampers ini ikatan pengusaha Indonesia lah yang menjadi tulang punggung," katanya.