HOME WOMEN LIFE

Mengenal Apa Itu Humblebrag Julukan yang Lagi Viral

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |14:21 WIB
Mengenal Apa Itu Humblebrag Julukan yang Lagi Viral
Ilustrasi mengenal apa itu humblebrag (Foto:Freepik)
A
A
A

MENGENAL apa itu humblebrag julukan yang lagi viral. Adapun istilah ini ternyata memiliki makna yang tidak baik atau bisa membuat orang tersebut malah terlihat buruk.

Istilah ini pun ternyata diberikan oleh Sandra Dewi yang namanya viral akibat suaminya melakukan korupsi. Lantas apa arti dari julukan humblebrag tersebut?

Berikut mengenal apa itu humblebrag julukan yang viral  ternyata memiliki makna merendah untuk meroket merupakan bentuk pamer yang terselubung. Meski terkesan rendah hati, sikap ini ternyata diam-diam dibenci oleh banyak orang.

Terdapat ciri khas seseorang mendapatkan julukan itu. Salah satunya merendah untuk meroket yaitu mengeluh atau merendahkan diri dahulu pada awalnya. Kemudian, orang yang melakukan humblebrag akan pamer secara terselubung.

istilah

Anda dapat dengan mudah menemui fenomena ini di media sosial, sekolah, hingga tempat kerja.

Tentu saja julukan ini membuat netizen ingat mengenai ucapan Sandra Dewi dalam sebuah video lamanya. Dia mengatakan bahwa suaminya selalu beramal tapi juga memamerkan nanti mau makan apa.

"Dia beramal banyak banget gila. Dia nolongin orang diluar logika gue. Gue bilang kita besok makan apa?,"kata Sandra Dewi.

