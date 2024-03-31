Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hilbram Dunar Tutup Usia, Intip Profil dan Perjalanan Kariernya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |08:55 WIB
Hilbram Dunar Tutup Usia, Intip Profil dan Perjalanan Kariernya
Hilbram Dunar meninggal dunia. (Foto: Instagram @hilbramdunar)
A
A
A

INDUSTRI broadcast Tanah Air berduka. Presenter sekaligus penyiar radio Hilbram Dunar meninggal dunia pada Minggu (31/3/2024).

Kabar duka ini disampaikan oleh sang anak, Virpia Dunar. Dia menyampaikan sang ayah tutup usia di RS EMC Alam Sutera, pukul 00.39 WIB.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Hilbram Dunar suami dari Denny Lusiana Agustin ayah dari Ranu Ragusti Dunar dan Virpia Puteri Dunar di RS EMC Alam Sutera, pukul 00.39 WIB,” tulis Virpia dia Insta Story-nya, @virpia.dunar.

Hilbram Dunar

Seperti diketahui, Hilbram Dunar sendiri juga merupakan presenter kondang di Tanah Air. Beberapa program unggulan juga sukses dibawakan oleh Hilbram semasa hidupnya. Hilbram Dunar lahir di Banda Aceh, 30 Oktober 1975. Namanya pun mulai hits di dunia broadcast di era tahun 90-an.

Hilbram memulai kariernya sebagai penyiar dan reporter di MS Tri FM, Jakarta pada 1996 sampai 1998. Pada 1999, Hilbram pindah ke Hard Rock FM Jakarta sebagai kru projek untuk beberapa program kuis.

Di 2008, Hilbram pindah dan menjadi penyiar tamu di Trijaya Network. Kemudian di 2008 dia bergabung di radio Cosmopolitan sebagai penyiar dalam acara Breakfast Club Cosmopolitan FM. Tak hanya sukses sebagai penyiar radio, Hilbram juga mulai merambah ke dunia pertelevisian.

Halaman:
1 2
      
