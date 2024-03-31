Potret Alice Norin Mendadak Dagang Baju Lebaran di IFW 2024,

SEJUMLAH pengunjung memadati beberapa area booth yang hadir di Indonesia Fashion Week 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Sabtu, (30/3/2024)

Salah satu booth yang diserbu adalah booth brand fashion milik Alice Norin. Ya, artis cantik itu mendadak jualan baju lebaran di perhelatan IFW tahun ini.

BACA JUGA:

Potret Shaloom Razade Jadi Model Koleksi Ghea Resort Show di IFW 2024

Melalui salah satu brand fashion miliknya yang sempat viral di TikTok, yakni Fashion Today, Alice Norin sukses menghipnotis pengunjung IFW 2024 untuk menyerbu barang dagangannya.

BACA JUGA:

Ia bahkan tak sungkan untuk menjual produk fashion miliknya itu di depan booth yang dipenuhi oleh para pembeli yang mengerumuni booth-nya itu.

(Foto: MPI/ Wiwie)

Meski begitu, penampilan Alice Norin masih tampak ‘on point’. Walaupun tengah menjelma menjadi pedagang baju, wajah cantiknya sukses mencuri perhatian.