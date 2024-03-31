5 Kandungan Alami yang Baik untuk Kulit

PERAWATAN kulit menjadi sangat penting, karena organ terbesar yang melindungi tubuh ini sangat berisiko alami kerusakan dan infeksi.

Maka dari itu perawatan kulit yang baik dapat membantu menjaga kulit tetap sehat, mencegah penuaan dini, mengurangi risiko penyakit kulit, serta meningkatkan rasa percaya diri.

Lantas, produk perawatan kulit mana yang bisa diandalkan? Apalagi saat ini ada banyak sekali produk tersebut di pasaran lho.

Anda wajib memperhatikan sebelum membeli produk kesehatan kulit ialah kandunganya, harus alami dan aman untuk semua jenis kulit. Lantas kandungan alami apa saja yang baik untuk kulit?

Berdasarkan siaran pers, Skincare & Bodycare, Sook & Co, Minggu (31/3/2024) yuk simak ulasannya.

1. Centella Asiatica





Centella asiatica atau tanaman bernama lain daun pegagan ini, sering menjadi bahan dasar krim untuk perawatan kulit wajah. Dan tanaman tropis yang tumbuh di Asia Tenggara ini sangat umum digunakan sebagai ramuan obat untuk mengatasi berbagai macam penyakit sejak berabad-abad silam, termasuk untuk bagian kulit.

2. Niacinamide

Untuk Niacinamide merupakan salah satu bentuk vitamin B3. Zat ini terkandung dalam berbagai makanan, seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, telur, susu, ikan, daging, dan ragi. Kandungan ini sering digunakan sebagai bahan dasar produk skincare.

Tak mengherankan jika produk skincare yang mengandung niacinamide ini banyak dicari, karena dipercaya dapat mengatasi berbagai masalah kulit, seperti kulit berjerawat, pori-pori besar, serta garis halus dan kerutan di wajah.

3. Coconut Oil

Manfaat coconut oil untuk kesehatan maupun kecantikan sudah tak diragukan lagi. Bahan alami yang berasal dari daging kelapa ini sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu sebagai obat karena memiliki segudang manfaat bagi kesehatan.

Bahkan, hingga kini coconut oil masih digunakan untuk menuntaskan masalah kesehatan maupun perawatan tubuh, karena memiliki mineral zat besi, vitamin K, vitamin E sebagai antioksidan yang mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas.