Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Beberkan Sumber Penularan Flu Singapura, Salah Satunya Berasal dari Kebersihan Makanan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |19:59 WIB
Dokter Beberkan Sumber Penularan Flu Singapura, Salah Satunya Berasal dari Kebersihan Makanan
Flu Singapura ancam Indonesia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENINGKATAN kasus Flu Singapura di Indonesia turut mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya dari Dokter Spesialis Paru, Prof. Dr. dr. Erlina Burhan.

Tercatat, terdapat 5461 orang Indonesia terjangkit Flu Singapura pada minggu ke-11 2024. Selama Januari-Maret 2024, Banten melaporkan 738 kasus dan Depok ada 45 kasus suspek dengan 10 pasien dirawat di rumah sakit.

“Kemarin saya sudah jelaskan situasi terbaru dari Covid-19. Dan, dalam kesempatan sama-sama IDI itu saya juga menyampaikan situasi Flu Singapura di Indonesia. Sebagai awalan, saya coba sampaikan dulu apa itu Flu Singapura ya,” ujar dr. Erlina, dilansir dari cuitan di akun X-nya, @erlinaburhan, Minggu, (31/3/2024).

Dokter Erlina menjelaskan, Flu Singapura, juga dikenal sebagai penyakit Hand, Foot, and Mouth (HFMD) adalah penyakit menular yang umumnya terjadi pada anak-anak usia 5-10 tahun.

Flu Singapura adalah penyakit virus yang disebabkan oleh beberapa jenis virus Coxsackie, terutama virus Coxsackie A16. Penyakit ini biasanya bersifat ringan, tetapi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan komplikasi serius.

Flu Singapura

“Jadi Flu Singapura merupakan suatu penyakit akibat virus yang dapat menyerang anak dan dewasa. Umumnya menginfeksi anak berusia 10 tahun, tapi bisa juga menginfeksi orang dewasa,” tutur dr.Erlina.

Dokter Erlina juga menyebut, penularan Flu Singapura umumnya dari makanan dan kotoran manusia. Virus akan menginfeksi melalui saluran napas atau pencernaan lewat kelenjar getah bening di kedua sistem tersebut.

“Untuk penularan, utamanya melalui makanan dan kotoran manusia. Kemudian menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus tanpa mencuci tangan, sehingga sebabkan virus masuk lewat makanan,” katanya.

Virus menyebar di pembuluh darah dan menyerang organ spesifik seperti kulit dengan Flu Singapura, paru-paru dengan Pneumonia, otot dengan miokarditis, jantung dengan Perikarditis dan lain sebagainya.

Selain itu, menurut dr Erlina, virus tersebut juga menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti air liur, air ludah, dan cairan lepuh yang muncul pada kulit.

“Penularan juga bisa melalui droplet (batuk, bersin, bicara). Kontak langsung dengan cairan serta luka tubuh pasien. Dan, makin buruk sanitasi maka makin tinggi tingkat kontaminasi dan laju infeksi,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/481/2995266/kasus-flu-singapura-capai-6-500-kemenkes-imbau-masyarakat-tetap-waspada-di-libur-lebaran-h0jcVadi3B.jpg
Kasus Flu Singapura Capai 6.500, Kemenkes Imbau Masyarakat Tetap Waspada di Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/481/2992598/kasus-flu-singapura-meningkat-perlukah-vaksin-untuk-mencegahnya-IwtE9EUbjo.jpg
Kasus Flu Singapura Meningkat, Perlukah Vaksin untuk Mencegahnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/481/2992118/tips-mudik-aman-agar-anak-terhindar-dari-flu-singapura-fYNG7G153I.jpg
Tips Mudik Aman agar Anak Terhindar dari Flu Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/483/2989928/ciri-ciri-flu-singapura-sudah-sembuh-ruam-menghilang-salah-satunya-Ld11Cm6PO3.jpg
Ciri-ciri Flu Singapura Sudah Sembuh, Ruam Menghilang Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/483/2989856/flu-singapura-lagi-ngegas-4-tips-mudik-lebaran-tetap-sehat-dan-aman-or0OaOnicV.jpg
Flu Singapura Lagi Ngegas, 4 Tips Mudik Lebaran Tetap Sehat dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/483/2989541/mengenal-flu-singapura-yang-kini-tembus-5-ribu-kasus-di-indonesia-s6KKeJ80Mb.jpg
Mengenal Flu Singapura yang Kini Tembus 5 Ribu Kasus di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement