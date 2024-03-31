Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berkaca dari Siva Aprilia, Ini Alasan Orang Lakukan Operasi Pengecilan Payudara

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |17:43 WIB
Berkaca dari Siva Aprilia, Ini Alasan Orang Lakukan Operasi Pengecilan Payudara
Siva Aprilia jalani operasi pengecilan payudara. (Foto: Instagram @sivaapriliareal)
A
A
A

DISJOKI sekaligus model cantik, Siva Aprilia mengumumkan melalui media sosial Instagram bahwa dirinya telah menjalani proses pengecilan payudara di Korea. Hal itu dilakukan Siva karena merasa tidak nyaman dengan ukuran payudara yang dimilikinya saat ini.

Siva Aprilia melakukan konsultasi, visa, hotel, jadwal surgery, dan lain-lain. Sehingga dia merasa lebih terbantu dan tidak kebingungan saat ingin menjalani operasi.

“Jadi ini aku lagi di Korea untuk melakukan plastic surgery bersama Banobagi, ini aku langsung konsultasi bersama dokternya, dr Barn, jadi disini aku baru mau konsul Breast reduction dan lifting. Breast reduction itu buat mengecilkan payudara ya guys bukan membesarkan. Ini udah punya ku cukup kebesaran dan turun jadi aku mau memperkecil dan mengencangkan,” kata Siva dalam unggahan video di Instagram pribadinya @sivaapriliareal, Minggu (31/3/2024).

Berkaca dari kondisi yang dialami Siva, apa alasan seseorang melakukan pengecilan payudara?

Siva Aprilia

Merangkum dari laman Rumah Sakit Pusat Pertamina dan Mayo Clinic Care Network, operasi pengurangan payudara dikenal sebagai tindakan untuk mengurangi mammaplasty, menghilangkan lemak, jaringan payudara, dan kulit dari payudara.

Biasanya hal ini dilakukan pada wanita yang memiliki payudara berukuran besar dan mungkin kerap kali merasakan tidak nyaman seperti nyeri punggung, leher, dan bahu kronis, ruam kronis atau iritasi di bawah payudara, nyeri saraf, tidak percaya diri, dan kesulitan menyesuaikan bra dan pakaian.

Operasi ini tidak mengenal usia, alias remaja pun bisa melakukannya. Namun, orang yang berencana ingin memiliki anak dan berencana menurunkan berat badan tidak disarankan melakukan tindakan ini.

Karena kondisi itu akan menimbulkan risiko-risiko yang mungkin dapat mengganggu Anda kedepannya seperti memar, adanya bekas luka, kesulitan atau ketidakmampuan untuk menyusui, perbedaan ukuran, bentuk, serta tampilan payudara, dan lain-lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement