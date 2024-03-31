Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Breast Reduction, Operasi Pengecilan Payudara yang Dilakukan Siva Aprilia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |13:00 WIB
Mengenal Breast Reduction, Operasi Pengecilan Payudara yang Dilakukan Siva Aprilia
Siva Aprilia jalani operasi pengecilan payudara. (Foto: Instagram @sivaapriliareal)
A
A
A

SIVA Aprilia baru-baru ini mengejutkan publik usai memutuskan menjalani tindakan bedah breast reduction atau operasi pengecilan payudara.

Momen itu dibagikan Siva di akun Instagram-nya, @sivaapriliareal. Dia rela terbang ke Korea Selatan untuk menjalani tindakan operasi tersebut.

“Jadi guys, aku mau operasi breast reduction (mengecilkan payudara) dan lifting,” tulis Siva dikutip Minggu (31/3/2024).

Video tersebut memerlihatkan momen Siva tengah berkonsultasi dengan dokter bedah untuk tindakan operasinya ini. Siva mengatakan payudaranya terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk mengecilkan bagian tubuhnya itu.

Operasi

“Punyaku (payudara) cukup besar dan turun, jadi di sini aku mau memperkecil dan mengencangkan (payudara) ya,” kata Siva.

Setelahnya, Siva pun melanjutkan sejumlah pemeriksaan sebelum menjalani breast reduction. Usai menjalani operasi pengecilan payudara, Siva belum bisa mengungkap apakah dirinya puas dengan hasilnya. Namun, dia masih harus menjalani recovery terlebih dahulu hasil tindakan bedahnya ini.

Melansir Mayo Clinic, breast reduction surgery atau operasi pengecilan payudara dikenal sebagai reduksi mammaplasty, menghilangkan lemak, jaringan payudara, dan kulit dari payudara. Bagi mereka yang memiliki payudara besar, operasi pengecilan payudara dapat meredakan ketidaknyamanan dan memperbaiki penampilan.

Momen Siva Aprilia melakukan operasi pengecilan payudara ini pun membuat netizen merasa heran. Pasalnya, banyak wanita justru melakukan operasi pembesad payudara untuk terlihat lebih menggoda dan percaya diri.

