HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Imunoterapi, Metode Pengobatan Efektif bagi Pasien Kanker

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |10:00 WIB
Mengenal Imunoterapi, Metode Pengobatan Efektif bagi Pasien Kanker
Mengenal pengobatan imunoterapi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KABAR baik bagi para pasien pengobatan kanker. Layanan Immunotherapy Nusantara hasil kolaborasi antara Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto , SpRad(K) kini sudah bisa dinikmati para pasien. Ini tentunya menjadi penanda era baru dalam penyediaan perawatan kesehatan yang inovatif dan efektif di Indonesia.

"Konsep Immunotherapy sifatnya preventif. Dengan Dendritic Cell, kemungkinan terjadinya alergi kecil. Yang diboost adalah imunitas tubuh sehingga memberikan imunitas yang baik. Tubuh dapat lebih sehat, lebih produktif dan tentunya dapat mencegah pengeluaran biaya perawatan kesehatan yang besar akibat sakit," ujar Komisaris Klinik Simas Sehat Sejahtera, Dumasi M M Samosir dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Prof. Terawan yang dikenal sebagai tokoh di bidang medis, telah membawa kemajuan signifikan dalam teknik immunotherapy. Terutama yang berfokus pada pemanfaatan Sel Dendritik (Dendritic Cell/DC).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
