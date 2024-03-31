Resep Tumis Makaroni, Ide Lauk Simple untuk Sahur

JELANG penghujung bulan ramadan, tak jarang masyarakat mulai kehabisan ide menyiapkan menu santap sahur. Berbagai masakan sudah dicoba untuk menjadi menu sahur dan berbuka selama di bulan puasa ini.

Meski sudah kehabisan ide, Anda tetap bisa membuat menu sahur yang lezat dengan bahan-bahan sederhena. Salah satunya ialah menu tumis makaroni. Makaroni tak cuma bisa diolah menjadi western food dengan susu dan keju, tapi juga cocok dijadikan menu tumisan dengan rasa Asia yang gurih dan nikmat.

Penasaran, seperti apa menu tumis makaroni yang simple dan bisa jadi ide untuk santap sahur Anda? Yuk simak resepnya dilansir akun Instagram, @firhanmci6, Minggu (31/3/2024).

Resep Tumis Makaroni

Bahan-bahan:

250 gr makaroni kering

2 butir telur

4 buah sosis

6 buah bakso

1 buah wortel ukuran kecil

100 gr kol iris

2 batang daun bawang

2 buah cabai merah besar (optional)

2 buah cabai mereh hijau (optional)

6 sdm kecap manis

1 sdm kecap asin

2 sdm saus tiram

2 sdm saus sambal

2 sdt penyedap

1 sdt datar kaldu ayam bubuk

½ sdt lada

Bumbu Cincang:

8 butir bawang merah

12 butir bawang putih

6 buah cabe rawit merah