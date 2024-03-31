Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Novia Bachmid Hiasi Panggung IFW 2024 Hari Terakhir, Tampil Atraktif dengan Dress Penuh Motif

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |22:00 WIB
Novia Bachmid Hiasi Panggung IFW 2024 Hari Terakhir, Tampil Atraktif dengan Dress Penuh Motif
Novia Bachmid tampil di hari terakhir IFW 2024. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

NOVIA Bachmid turut menghiasi panggung runway Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 hari terakhir, Minggu, (31/3/2024) di Jakarta Convention Center (JCC).

Alih-alih memamerkan suara emasnya, penyanyi jebolan ajang menyanyi Indonesian Idol itu justru tampil menjadi model di panggung IFW 2024. Novia Bachmid tampil cantik membawakan koleksi Peranakan Batavia dari Rose Ma Lina X Defrico Audy yang terkenal dengan koleksinya yang unik.

Koleksi Rose Ma Lina X Defrico Audy sendiri terkenal dengan desain yang didominasi motif garis, flora, hingga geometri yang tersaji unik dalam setiap helai busana. Selain itu koleksi ini juga dikenal dengan ciri colorful fashion dan motif unik yang segar.

Telusuri berita women lainnya
