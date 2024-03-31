Jefri Nichol Jadi Model di Hari Terakhir IFW 2024, Bawakan Koleksi Tradisional Futuristik

AKTOR Jefri Nichol menjadi salah satu muse yang turut mewarnai panggung runway Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 hari terakhir, Minggu, (31/3/2024), di Jakarta Convention Center (JCC).

Jefri Nichol tampil membawakan salah satu koleksi teranyar dari House of Radinindra Surakarta, usai para model melenggang cantik di atas runway. Di tengah-tengah pergelaran fashion show, Jefri Nichol muncul dengan auranya yang memikat.

Dia tampak tampil dengan koleksi House of Radinindra yang terkenal dengan unsur Jawa yang dikombinasikan dengan unsur modern hingga masa depan (futurism). Jefri terlihat tampil mengenakan atasan berupa jaring-jaring hitam berpadu dengan warna putih yang membuatnya terlihat seksi karena setengah telanjang dada.