Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jefri Nichol Jadi Model di Hari Terakhir IFW 2024, Bawakan Koleksi Tradisional Futuristik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |21:35 WIB
Jefri Nichol Jadi Model di Hari Terakhir IFW 2024, Bawakan Koleksi Tradisional Futuristik
Jefri Nichol tampil di hari terakhir IFW 2024. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

AKTOR Jefri Nichol menjadi salah satu muse yang turut mewarnai panggung runway Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 hari terakhir, Minggu, (31/3/2024), di Jakarta Convention Center (JCC).

Jefri Nichol tampil membawakan salah satu koleksi teranyar dari House of Radinindra Surakarta, usai para model melenggang cantik di atas runway. Di tengah-tengah pergelaran fashion show, Jefri Nichol muncul dengan auranya yang memikat.

Dia tampak tampil dengan koleksi House of Radinindra yang terkenal dengan unsur Jawa yang dikombinasikan dengan unsur modern hingga masa depan (futurism). Jefri terlihat tampil mengenakan atasan berupa jaring-jaring hitam berpadu dengan warna putih yang membuatnya terlihat seksi karena setengah telanjang dada.

Jefri Nichol

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/194/3143854/kahiyang-Xtw7_large.jpg
Potret Cantik Kahiyang Pakai Tenun Khas Samosir Bentuk Kimono di Penutupan IFW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/194/3142786/indonesia_fashion_week_2025_resmi_dibuka_poppy_dharsono_fesyen_bentuk_identitas-eTHq_large.jpg
Indonesia Fashion Week 2025 Resmi Dibuka, Poppy Dharsono: Fesyen Bentuk Identitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/194/3021508/lampaui-batas-tradisi-ifw-2024-disebut-jadi-titik-balik-dunia-fashion-indonesia-D8fBbVixpS.jpg
Lampaui Batas Tradisi, IFW 2024 Disebut Jadi Titik Balik Dunia Fashion Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/194/2990959/resmi-ditutup-indonesia-fashion-week-2024-sukses-datangkan-35-000-pengunjung-JXVA86wUlI.jpg
Resmi Ditutup, Indonesia Fashion Week 2024 Sukses Datangkan 35.000 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/194/2990980/desainer-poppy-dharsono-sulap-kain-ulos-jadi-busana-modern-yang-mewah-nan-elegan-di-ifw-2024-zh3Q45GM93.JPG
Desainer Poppy Dharsono Sulap Kain Ulos Jadi Busana Modern yang Mewah nan Elegan di IFW 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2990927/kompak-pakai-outfit-motif-ondel-ondel-andien-nyanyi-bareng-anak-di-ifw-2024-7a8NuwZK5h.jpg
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-ondel, Andien Nyanyi Bareng Anak di IFW 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement