Tips Pilih Baju Lebaran untuk Halal Bihalal Bareng Keluarga Vs Kolega Kerja

SEBAGIAN orang memanfaatkan momen Lebaran untuk saling maaf memaafkan, baik antar keluarga, tetangga, hingga kolega kerja. Itu kenapa, halal bihalal Lebaran di Indonesia tak cukup satu hari.

Ya, sebagian orang punya tradisi sendiri merayakan Lebaran dengan open house beberapa hari. Tak sedikit yang melakukannya hingga lima hari, lho, terhitung dari hari H Lebaran. Menariknya, di setiap momen itu ada saja orang yang ingin tampilannya beda-beda. Itu kenapa, baju yang dibeli saat Lebaran beraneka rupa.

Menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara memilih baju Lebaran untuk dipakai saat menyambut keluarga vs bertemu kolega kerja? Berikut tipsnya menurut Desainer Ayu Dyah Andari, Minggu (31/3/2024).

1. Baju Lebaran ketemu kolega





Untuk menyambut tamu dari kalangan kolega penting, Ayu Dyah Andari menyarankan untuk menggunakan busana yang terkesan mewah. Kesan mewah itu bisa didapat dari busana yang full brokat, banyak payetnya, embroidery-nya cantik. Fabric bajunya juga tentu yang berkualitas.

"Kesan luxury cocok dipilih untuk menyambut kolega kerja atau kolega penting lainnya," kata Ayu Dyah Andari saat diwawancarai MNC Portal di gelaran IFW 2024, belum lama ini.

2. Baju Lebaran ketemu keluarga





Beda lagi dengan halal bihalal bersama keluarga. Menurut Ayu Dyah, di momen ini kenyamanan menjadi nomor satu. Ayu menyarankan pilih busana yang materialnya 'mostly satin' namun tetap ada embroidery supaya saat foto-foto tetap terlihat menarik.

"Kalau ketemu keluarga itu kenyamanan nomor satu, tapi tetep mau kan tampil cantik pas foto-foto, makanya pakai sesuatu yang nyaman namun tetap ada detail embroidery-nya," jelasnya.