HOME WOMEN FASHION

Putri Ariani Ikut Meriahkan Fashion Show Wardah di IFW 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |01:10 WIB
Putri Ariani Ikut Meriahkan Fashion Show Wardah di IFW 2024
Fashion show Wardah di IFW 2024, (Foto:
A
A
A

ADA yang menarik di hari keempat perhelatan Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 yang diselenggarakan pada Sabtu malam (30/3/2024)

Pasalnya, di tengah-tengah fashion show Wardah, Putri Ariani tampil di tengah-tengah panggung membuka sekaligus mengiringi para model yang melenggang cantik di runway.

 BACA JUGA:

Putri Ariani membuka penampilannya dengan lagunya sendiri yang berjudul ‘Teruskan Langkah Baikmu’. Penonton lantas menyambut penampilan Putri dengan memberikan tepuk tangan nan meriah.

 BACA JUGA:

Putri yang sore itu tampak cantik dan anggun dengan gamis panjang berwarna putih itu lantas diiringi dengan kehadiran beberapa model. Para model membawakan sederet koleksi kolaborasi Wardah dengan brand modest fashion dari Ria Miranda, Kami, Haidee & Orlin, dan Puru Kambera.

 

Brand dari Ria Miranda sendiri menampilkan beberapa koleksi modest yang terinspirasi dari salah satu kebiasaan masyarakat daerah Makassar pada zaman dahulu.

Halaman:
1 2 3
      
