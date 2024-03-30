4 Tips Padu Padan Denim dan Crop Top ala Stylish Nagita Slavina, Elegan

WANDA Hara salah satu fashion stylist yang cukup terkenal di Indonesia. Dia banyak styling artis besar, salah satunya Nagita Slavina.

Menjadi seorang fashion stylist, Wanda Hara tentunya memiliki gaya fashion yang stylish. Dalam postingannya di Instagram dia banyak membagikan gaya outfitnya yang bisa jadi inspirasi.

Salah satunya adalah saat dia memasukkan celana denim dengan beberapa crop top. Style ini cocok untuk Anda yang suka tampil elegan. Berikut ulasannya dari Instagram @wanda_haraa.

Dipadukan dengan jaket denim

Gaya kece Wanda Hara saat memadukan celana denim warna biru dengan jaket denim warna gelap. Untuk innernya sendiri dia memakai crop top warna gelap sehingga tetap memberi kesan seksi. Untuk tasnya, Anda bisa pakai shoulder bag warna hitam ukuran kecil dan high heels.

Elegan dengan blazer leather

Untuk memberikan tampilan elegan, Anda bisa menggunakan inner crop warna hitam yang dipadukan dengan blazer crop material leather. Untuk tasnya sendiri Anda bisa pakai shoulder bag warna netral seperti coklat. Jangan lupa tambahkan kacamata hitam sebagai statement pada penampilan Anda.