HOME WOMEN LIFE

Potret Amanda Manopo All Black Mirip Lady Rocker, Berkelas!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |06:07 WIB
Potret Amanda Manopo All Black Mirip Lady Rocker, Berkelas!
Amanda Manopo. (Foto: Instagram)
A
A
A

USAI menurunkan berat badan hingga 14 kilogram, Amanda Manopo makin percaya diri menunjukkan penampilannya. Dia banyak mengunggah foto-fotonya di Instagram pribadinya.

Seperti baru-baru ini, Amanda terlibat dalam sebuah pemotretan. Pemotretan itu mengusung tema elegan dan edgy bak cewek mamba.

Amanda Manopo

"Sore," tulis Amanda Manopo menyapa pengikutnya dalam postingan terbarunya, seperti dikutip dari Instagram @amandamanopo.

Perempuan 24 tahun ini nampak stunning dalam balutan coat berbahan leather dipadukan dengan hot pants warna hitam. Dia menambahkan high boots warna hitam dan juga menggunakan bahan leather.

Artis berdarah Filipina, Spanyol, dan Minahasa ini begitu cantik dalam foto tersebut. Tampilan rambutnya ash greynya dibiarkan tergerai.

Ia pose sambil satu tangan memegang kacamata hitam dan dia melirik ke arah samping. Wajahnya begitu cantik dengan polesan makeup flawless.

Di foto ini terlihat tubuh Amanda yang makin ideal setelah menjalani diet ketat. Ia tak sungkan memamerkan penampilan terbarunya ini dengan busana seksi sambil memamerkan paha mulus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
