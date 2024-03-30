Potret Selfie Livy Renata, Tampil Manis Pakai Busana Pink

LIVY Renata sempat menjadi perbincangan netizen setelah meminta sumbangan untuk membeli mobil baru lewat aplikasi Trakteer. Meski dia sudah mengklarifikasi bahwa pembelian mobil itu bukan dari hasil pengumpulan dana di palikasi itu, tetap saja banyak hujatan dari netizen.

Meski demikian, Livy masih aktif di media sosial membagikan potret cantiknya. Salah satu foto dirinya saat selfie memakai busana pink.

“Will it lead me back to you,” tulis Livy dalam keterangan. Berikut ulasannya dari Instagram @livyrenata.

Tampil cantik pakai atasan pink

Potret cantik Livy Renata saat selfie di dalam kamar. Dalam foto ini dia terlihat cantik memakai baju lengan panjang pink off shoulder dan terdapat model tali beraksen pita. BA tim eSport ini memberikan ekspresi wajah fierce yang membuatnya terlihat makin memesona.

Pose rebahan

Gaya Livy Renata saat pose rebahan sambil menunjukkan ekspresi wajah duck face yang menggemaskan. Di foto ini perempuan 22 tahun itu pose rebahan dengan makeup tebal.