Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Selfie Livy Renata, Tampil Manis Pakai Busana Pink

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |00:31 WIB
Potret Selfie Livy Renata, Tampil Manis Pakai Busana Pink
Livy Renata. (Foto: Instagram)
A
A
A

LIVY Renata sempat menjadi perbincangan netizen setelah meminta sumbangan untuk membeli mobil baru lewat aplikasi Trakteer. Meski dia sudah mengklarifikasi bahwa pembelian mobil itu bukan dari hasil pengumpulan dana di palikasi itu, tetap saja banyak hujatan dari netizen.

Meski demikian, Livy masih aktif di media sosial membagikan potret cantiknya. Salah satu foto dirinya saat selfie memakai busana pink.

“Will it lead me back to you,” tulis Livy dalam keterangan. Berikut ulasannya dari Instagram @livyrenata.

Tampil cantik pakai atasan pink

Livy Renata

Potret cantik Livy Renata saat selfie di dalam kamar. Dalam foto ini dia terlihat cantik memakai baju lengan panjang pink off shoulder dan terdapat model tali beraksen pita. BA tim eSport ini memberikan ekspresi wajah fierce yang membuatnya terlihat makin memesona.

Pose rebahan

Livy Renata

Gaya Livy Renata saat pose rebahan sambil menunjukkan ekspresi wajah duck face yang menggemaskan. Di foto ini perempuan 22 tahun itu pose rebahan dengan makeup tebal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/612/3016892/potret-gemas-livy-renata-dengan-outfit-pink-udel-dan-tato-bikin-salah-fokus-o7Goc9IYeT.jpg
Potret Gemas Livy Renata dengan Outfit Pink, Udel dan Tato Bikin Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/612/2988120/5-potret-cantik-livy-renata-selebgram-yang-disebut-beli-mobil-dari-hasil-donasi-LZJWXNCGVx.jpg
5 Potret Cantik Livy Renata, Selebgram yang Disebut Beli Mobil dari Hasil Donasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/612/2987719/profil-dan-potret-livy-renata-selebgran-yang-buka-donasi-untuk-belikan-mobil-e7IYvu87vp.jpg
Profil dan Potret Livy Renata, Selebgran yang Buka Donasi untuk Belikan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/612/2978200/5-potret-imut-livy-renata-pakai-jacket-pink-bikin-gemas-6aR5BKl9OI.jpg
5 Potret Imut Livy Renata Pakai Jacket Pink, Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/612/2965118/4-gaya-manja-livy-renata-di-ranjang-bikin-salfok-8XOPzSiebz.jpg
4 Gaya Manja Livy Renata di Ranjang, Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/612/2957461/potret-livy-renata-pakai-kemben-pink-disandingkan-dengan-penyanyi-korea-tiffany-young-6HLBPMC17Y.jpg
Potret Livy Renata Pakai Kemben Pink, Disandingkan dengan Penyanyi Korea Tiffany Young
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement