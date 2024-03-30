Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Abi Amir Faisol Rahim Apresiasi Cara Sonny Septian Bimbing King Faaz Menghafal Al-Quran

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |21:34 WIB
Abi Amir Faisol Rahim Apresiasi Cara Sonny Septian Bimbing King Faaz Menghafal Al-Quran
King Faaz dan Sonny Septian, (Foto: MPI/ Syifa)
A
A
A

PUTRA sulung Fairuz A Rafiq dari suaminya terdahulu Galih Ginanjar, King Faaz Arafiq beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian publik. Selain memiliki wajah yang tampan, bocah 12 tahun itu juga disebut sebagai cerminan anak yang soleh karena sikapnya dan juga diketahui menghafal Al-Quran.

 BACA JUGA:

Saat ditemui di acara Festival Hafiz Indonesia 2024, King Faaz mengatakan kemampuannya dalam menghafal Al-Quran tentunya tak lepas dari peran kedua orang tuanya, Fairuz dan sang ayah sambung, Sonny Septian.

"Aku mendapat motivasi dan disupport sama mommy dan daddy," ujar King Faaz.

 BACA JUGA:

(Foto: MPI/Syifa) 

"Mami selalu ajak ngobrol terus bilang kalau mami pengen banget abang jadi Hafiz," sambungnya.

Sementara itu, Sonny Septian sebagai ayah sambung juga banyak mengajarkan King Faaz untuk menghafal Al-Quran. Dia selalu memberitahu ajaran tentang pentingnya membaca Al-Quran, karena sebagai pelindung setelah meninggal dunia kelak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/598/3046192/hafiz_indonesia-SKOX_large.jpg
Audisi Hafiz Indonesia Kembali Dibuka, Peluang Emas untuk Anak Penghafal Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990384/ramaikan-festival-hafiz-indonesia-2024-dehakims-hibur-para-penonton-dengan-lagu-baru-YNKyo4OX7d.jpg
Ramaikan Festival Hafiz Indonesia 2024, deHakims Hibur Para Penonton dengan Lagu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990381/tips-ajarkan-anak-menghafal-al-quran-ala-nabila-abdul-rahim-bayan-B4So1AkjkR.jpg
Tips Ajarkan Anak Menghafal Al-Quran ala Nabila Abdul Rahim Bayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990380/festival-hafiz-indonesia-2024-masyarakat-semoga-menginspirasi-anak-muda-menghafal-al-quran-NWBn303Nji.jpg
Festival Hafiz Indonesia 2024, Masyarakat: Semoga Menginspirasi Anak Muda Menghafal Al-Quran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173645//billy_syahputra_dan_vika_kolesnaya-RCQc_large.jpg
Istri Billy Syahputra Melahirkan Anak Pertama, Mak Vera: Ganteng kayak Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/629/3172195//shandy_aulia-oPOf_large.jpg
5 Potret Shandy Aulia Rayakan Ulang Tahun Mantan Suami Bersama Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement