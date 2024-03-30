Abi Amir Faisol Rahim Apresiasi Cara Sonny Septian Bimbing King Faaz Menghafal Al-Quran

PUTRA sulung Fairuz A Rafiq dari suaminya terdahulu Galih Ginanjar, King Faaz Arafiq beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian publik. Selain memiliki wajah yang tampan, bocah 12 tahun itu juga disebut sebagai cerminan anak yang soleh karena sikapnya dan juga diketahui menghafal Al-Quran.

Saat ditemui di acara Festival Hafiz Indonesia 2024, King Faaz mengatakan kemampuannya dalam menghafal Al-Quran tentunya tak lepas dari peran kedua orang tuanya, Fairuz dan sang ayah sambung, Sonny Septian.

"Aku mendapat motivasi dan disupport sama mommy dan daddy," ujar King Faaz.

(Foto: MPI/Syifa)

"Mami selalu ajak ngobrol terus bilang kalau mami pengen banget abang jadi Hafiz," sambungnya.

Sementara itu, Sonny Septian sebagai ayah sambung juga banyak mengajarkan King Faaz untuk menghafal Al-Quran. Dia selalu memberitahu ajaran tentang pentingnya membaca Al-Quran, karena sebagai pelindung setelah meninggal dunia kelak.