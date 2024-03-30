Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Ajarkan Anak Menghafal Al-Quran ala Nabila Abdul Rahim Bayan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |21:23 WIB
Tips Ajarkan Anak Menghafal Al-Quran ala Nabila Abdul Rahim Bayan
Tips mengajarkan anak hafal Al-Quran ala Nabila, (Foto: MPI/Syifa)
A
A
A

NABILA Abdul Rahim Bayan salah satu juri Hafiz Indonesia yang hadir di acara Festival Hafiz Indonesia 2024. Acara tersebut berlangsung di Halaman Masjid Al-Amaliyah, Ciawi, Bogor pada Sabtu (30/3/2024)

Nabila mengaku bersyukur acara ini berlangsung meriah dan lancar. Ditambah lagi dengan kehadiran para alumni dari Hafiz Indonesia, Aqeelah, Akil, dan Rayyan.

"Alhamdulillah acara tadi meriah sekali dengan datangnya para alumni Hafiz Indonesia, ada Aqeelah, Akil, Rayyan, ada Kak Soni dan King Faaz, dan juga ada keluarga ka Irfan, hari ini Masyaallah indah," ujar Nabila kepada MNC Portal.

 BACA JUGA:

Nabila menceritakan ini tahun kedua dirinya terlibat dalam event Festival Hafiz Indonesia. Dia melihat antusias setiap tahunnya sangat luar biasa.

 BACA JUGA:

"Setiap tahun ramai sekali antusiasnya luar biasa dan beberapa penonton ngasih soal dan ikut jawab itu juga sangat luar biasa, semangat sekali kedekatannya dengan Al-Quran luar biasa," katanya lagi.

Halaman:
1 2
      
