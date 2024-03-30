Festival Hafiz Indonesia 2024, Masyarakat: Semoga Menginspirasi Anak Muda Menghafal Al-Quran

RAJAWALI Citra Televisi Indonesia (RCTI) kembali menggelar program unggulannya di bulan Ramadhan, Festival Hafiz Indonesia 2024. Acara ini berlangsung di Halaman Masjid Al-Amaliyah, Ciawi Bogor pada Sabtu (30/3/2024)

Kehadiran acara ini tentu saja disambut baik oleh seluruh warna Ciawi, Bogor dan sekitarnya. Salah satunya adalah Iis yang mengaku senang kegiatan ini digelar di wilayahnya.

"Saya menyambut positif kegiatan ini karena bisa menginspirasi anak-anak muda untuk hafal Al-Quran," ujar Iis kepada MNC Portal.

Iis menambahkan melihat para Hafiz mahir membaca dan hafal Al-Quran mampu menjadi contoh semua kalangan baik anak-anak tapi juga orang tua di Indonesia.

"Di usia saya ini kan udah agak susah yah (hafal), tapi saya juga jadi termotivasi untuk lebih baik lagi," katanya lagi.