Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Festival Hafiz Indonesia 2024, Masyarakat: Semoga Menginspirasi Anak Muda Menghafal Al-Quran

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |21:18 WIB
Festival Hafiz Indonesia 2024, Masyarakat: Semoga Menginspirasi Anak Muda Menghafal Al-Quran
Festival Hafiz Indonesia 2024 di Bogor, (Foto: MPI/ Syifa)
A
A
A

RAJAWALI Citra Televisi Indonesia (RCTI) kembali menggelar program unggulannya di bulan Ramadhan, Festival Hafiz Indonesia 2024. Acara ini berlangsung di Halaman Masjid Al-Amaliyah, Ciawi Bogor pada Sabtu (30/3/2024)

Kehadiran acara ini tentu saja disambut baik oleh seluruh warna Ciawi, Bogor dan sekitarnya. Salah satunya adalah Iis yang mengaku senang kegiatan ini digelar di wilayahnya.

 BACA JUGA:

"Saya menyambut positif kegiatan ini karena bisa menginspirasi anak-anak muda untuk hafal Al-Quran," ujar Iis kepada MNC Portal.

 BACA JUGA:

Iis menambahkan melihat para Hafiz mahir membaca dan hafal Al-Quran mampu menjadi contoh semua kalangan baik anak-anak tapi juga orang tua di Indonesia.

"Di usia saya ini kan udah agak susah yah (hafal), tapi saya juga jadi termotivasi untuk lebih baik lagi," katanya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/598/3046192/hafiz_indonesia-SKOX_large.jpg
Audisi Hafiz Indonesia Kembali Dibuka, Peluang Emas untuk Anak Penghafal Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990386/abi-amir-faisol-rahim-apresiasi-cara-sonny-septian-bimbing-king-faaz-menghafal-al-quran-08oOArUDdA.jpg
Abi Amir Faisol Rahim Apresiasi Cara Sonny Septian Bimbing King Faaz Menghafal Al-Quran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990384/ramaikan-festival-hafiz-indonesia-2024-dehakims-hibur-para-penonton-dengan-lagu-baru-YNKyo4OX7d.jpg
Ramaikan Festival Hafiz Indonesia 2024, deHakims Hibur Para Penonton dengan Lagu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990381/tips-ajarkan-anak-menghafal-al-quran-ala-nabila-abdul-rahim-bayan-B4So1AkjkR.jpg
Tips Ajarkan Anak Menghafal Al-Quran ala Nabila Abdul Rahim Bayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462//emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175417//kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-FQbJ_large.jpg
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Ada Timnas Prancis vs Azerbaijan, hingga Malta vs Belanda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement