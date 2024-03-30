Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Festival Hafiz Indonesia 2024 Sukses Sedot Animo Masyarakat Ciawi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |20:53 WIB
Festival Hafiz Indonesia 2024 Sukses Sedot Animo Masyarakat Ciawi
Festival Hafiz Indonesia 2024 di Bogor, (Foto: MPI/ Syifa)
A
A
A

FESTIVAL Hafiz Indonesia 2024 baru saja digelar di Halaman Masjid Al-Amaliyah, Ciawi Bogor pada hari ini, Sabtu (30/3/2024)

Acara ini dihadiri oleh tiga juri Hafiz Indonesia, Abi Amir Faisol Fath, Nabilah Abdul Rahim, Ka Lulu dan Boneka Ina, serta Irfan Hakim dan De Hakims, King Faaz, Sonny Septian, dan alumni juara Hafiz Indonesia.

Dari pantauan MNC Portal sejak pukul 14.00 WIB, para jamaah dari kalangan orang tua dan anak-anak sudah mulai mendatangi area halaman masjid. Mereka tak sabar untuk melihat para hafiz dan hafizah serta beberapa bintang tamu yang hadir.

Acara dimulai pukul 14.00 WIB, warga sudah mulai memadati area masjid. Selain pembacaan Al-Quran, ada juga beberapa games yang melibatkan warga yang datang. Mereka nampak antusias mengikuti games tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
